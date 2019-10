Desaceleración fue hecha en casa: BBVA

Ciudad de México.- La desaceleración de la economía mexicana fue "hecha en casa" por la incertidumbre que generaron las señales del nuevo Gobierno, aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

"Esta desaceleración se debe a un desplome muy grande en la inversión que se explica por señales que envió el nuevo Gobierno que hicieron pensar que en México quizá podría haber dudas acerca de si se respetaban contratos y si se podía planear a largo plazo", declaró Serrano durante su participación en un evento del Oxford Business Group.

"Creo que en tanto no se disipen estas señales vamos a seguir teniendo bajos niveles de inversión y no vamos a crecer, independientemente de lo que pase en la economía global", advirtió.

El analista sostuvo que la desaceleración es atribuible al desplome de la inversión, pero que hay dos alternativas para revertir la tendencia de menor crecimiento.

"Si uno viese lo que creció la economía de Estados Unidos y el sector de manufacturas, eso no explica que no estemos creciendo, lo que lo explica es este desplome en la inversión", dijo.

Explicó que el Gobierno requiere cambiar de opinión y abrir la inversión privada en Pemex y en el sector energético para impulsar el crecimiento.

Reiteró que es fundamental reactivar la inversión para que en 2020 haya mejor crecimiento.

"Este año ya no dan los números, la economía mexicana ya no va a crecer nada, y, en efecto, parte del asunto tiene que ver con situaciones externas, pero mayoritariamente esta desaceleración fue hecha en casa", concluyó.

A su vez, Serrano comentó que si en Estados Unidos se ratifica el T-MEC (USMCA, por su siglas en inglés), también habría expansión económica.

"Si estas cosas ocurren, sí podemos pensar en no tener crecimientos muy altos, como los que podría tener el País, pero por lo menos acercarnos a las tasas que habíamos tenido en el pasado. Si estas dos cuestiones no ocurren creo que podemos ver periodos prolongados de crecimiento muy bajos en México, que sería sumamente preocupante", manifestó el especialista de BBVA.

En el mismo evento, María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), destacó la necesidad de generar certidumbre.

"Definitivamente lo que más necesitamos es la confianza para hacer emisiones, un ambiente de certidumbre, una conversación, y dejar dimes y diretes y dejar polarizaciones entre la iniciativa privada y el sector público, y construir entre todos un ambiente mucho más sólido donde se permita que haya apetito tanto de empresas por llegar a los mercados como de inversionistas por participar en estas emisiones", mencionó.

"De otra forma sería muy complicado pensar en un mercado bursátil que siga profundizándose", agregó.

Ariza estimó que el próximo año la economía mexicana crecerá uno por ciento, mientras que Serrano estimó 1.3 por ciento.