'Desaprovechan las Pymes el e-commerce'

Ciudad de México.– De las 4.9 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hay en el país sólo medio millón, es decir 10 por ciento, comercializa sus productos o servicios por internet, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Entre las principales barreras que enfrentan las Pymes para entrar al comercio electrónico están la falta de entendimiento del potencial de este canal, desconocer la herramienta y no tener personal capacitado, informó Pierre Blaise, director ejecutivo de la AMVO.

"Hay barreras que no existen, como 'no tengo dinero para hacerlo', porque se puede abrir una tienda en línea en marketplaces (Mercadolibre o Amazon) de forma sencilla en horas", explicó.

Añadió que es importante contar con las herramientas para obtener los mejores beneficios de las ventas en línea.

"Muchas empresas no tienen los resultados que esperaban, quizá porque están esperando demasiado de la venta en línea, pero también porque no saben cómo hacerlo, entonces probablemente no tienen acceso a las mejores prácticas", agregó.

En contraste, México ocupa la décima posición del top ten de los países con más ventas en línea, conteo que lidera China, seguido de Inglaterra y en tercer lugar Corea del Sur.

Dentro de México, siete de cada 10 compradores digitales adquieren sus mercancías en sitios internacionales con envío al País, principalmente de Estados Unidos y de Asia.

Si bien al comercializar en internet es posible que una empresa aumente sus ventas, también le da la capacidad de adquirir habilidades digitales que cada vez son más demandas.

"Te estás perdiendo una oportunidad matemática de vender más, pero también lo que estás perdiendo es la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que van a ser críticas en el futuro porque sí o sí el mundo se vuelve más digital.

"Entonces, en cuanto más temprano adquieres esas habilidades mejor te va a ir y al contrario, si no las adquieres existe el riesgo de que te encuentres aislado frente a tu competencia", detalló.

El año pasado, el comercio electrónico en México alcanzó los 401 mil 300 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 27 por ciento, de acuerdo con el estudio de la AMVO.