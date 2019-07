Descarta AMLO expropiar gasoductos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó confiscar los gasoductos que pasarían a ser propiedad de empresas contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Mandatario federal hizo el compromiso tras darse a conocer que la firma TransCanada demandó a la CFE y exigió que no se ejecutara un fondo de garantía de 250 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

López Obrador reconoció que hizo un reclamo "fraterno" a la empresa por haber hecho la demanda en pleno desarrollo de las mesas de entendimiento para hallar una solución al conflicto por los contratos de la Comisión que esta Administración considera "leoninos".

"Ya se resolvió en el sentido de que hubo un reclamo fraterno de nuestra parte, pero eso no ha implicado ruptura, nada más decirles: 'oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes ahora otra demanda?, espérate'", expresó.

"Si no hay arreglo, pues quedamos en libertad, y (vamos) a tribunales y todo, con apego a la ley, no van a haber confiscaciones, no se van a expropiar los ductos o a nacionalizar los ductos".

El Ejecutivo federal descartó que, si la pugna por los ductos escala a un proceso de arbitraje internacional, el litigio cause desabasto de gas y problemas para la generación de electricidad.

"No es cierto, me acabo de reunir con todos los técnicos, especialistas, y eso fue lo primero que les plantee: a ver, cómo andamos en abasto de gas para electricidad, cómo andamos en energía eléctrica, ¿nos podemos quedar sin luz, puede haber apagones?, y la respuesta de los técnicos fue 'no'", dijo.

"Si fuese una situación de gravedad, pues tendría yo que actuar con mucha responsabilidad, ¿por qué esa campaña de meter miedo, de que nos vamos a quedar sin luz?".

Presume repunte en refinación

López Obrador afirmó que, en lo que va de su gestión, han aumentado las cifras de refinación de petróleo y producción de combustibles.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario expuso que el Sistema Nacional de Refinación ha producido en julio un promedio de 706 mil barriles diarios.

Conforme un reporte dado a conocer por López Obrador, en enero se alcanzó una producción de 507 mil barriles diarios.

El informe indica que el promedio de producción de todo 2018 fue de 612 mil barriles diarios, y de 767 mil en 2017.

En cuanto a la refinación de gasolinas, la producción ha ido en ascenso desde diciembre de 2018, cuando se alcanzó un volumen de 173 mil barriles diarios.

En abril se produjo un total de 197 mil barriles diarios, 209 mil en junio y 223 mil en lo que va de julio.

La misma tendencia al alza se registró en cuanto a la refinación de diésel.

En diciembre se produjo un volumen de 99 mil barriles diarios, 123 mil barriles en marzo y 145 mil en lo que va de julio.

En cambio, la refinación de turbosina ha registrado picos de caída.

En diciembre, la producción alcanzó 32 mil barriles diarios, volumen que cayó a 23 mil en enero y a 24 mil en febrero.

Luego, en marzo, repuntó a 32 mil barriles diarios, para bajar nuevamente a 26 mil en abril.

El volumen de turbosina alcanzado en mayo fue de 31 mil barriles diarios, luego bajó a 28 mil en junio y subió a 33 mil en lo que va de julio.