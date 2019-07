Descarta AMLO recesión; ve desarrollo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe de que la economía mexicana entró en recesión, publicado ayer por la correduría Bank of America-Merrill Lynch.

No obstante, el Mandatario federal admitió que podría haber menor crecimiento, pero con desarrollo.

"No veo amenaza de recesión, ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo?, ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Ahora es crecimiento.

"Aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento, no tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque ahora hay una mejor distribución del ingreso", afirmó López Obrador.

El informe de Bank of America-Merrill Lynch advierte de la recesión debido a una caída de 0.4 puntos del PIB en el segundo trimestre, ligada a una contracción de 0.7 por ciento registrada en el primer trimestre.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Tepic, el Ejecutivo federal descalificó a las instancias internacionales de análisis financiero y a los medios que reprodujeron la noticia de la recesión.

"Van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción, ése es el fondo.

"Estas corredurías, la prensa financiera internacional, y la nacional desde luego, fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años; si no alcahuetes, guardaron silencio cómplice; nunca denunciaban que se estaba saqueando el país, se hacían de la vista gorda, y ahora son los más tenaces críticos de nuestra política", señaló.

El Mandatario federal denunció que existe un "club" nostálgico que busca restaurar el régimen neoliberal.

Pidió a los medios nacionales actuar con prudencia.

"Los periódicos, todos, parecen boletines como en la época de antes".

"No hay cuidado, yo hago un llamado a los dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo", comentó.

Ayer, un análisis de la correduría Bank of America-Merrill Lynch reportó que debido a políticas internas y factores externos, la economía mexicana habría entrado ya en una recesión.

Estimaron que, con base en los indicadores hasta ahora disponibles del Inegi, el PIB habría caído 0.4 por ciento en el segundo trimestre.

Y dado que oficialmente en el primer trimestre ya hubo una contracción de 0.7 por ciento, se habrían sumado dos trimestres consecutivos de caídas, lo que técnicamente define a una recesión, indicó.