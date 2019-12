Descarta Herrera impacto por demora en T-MEC

Ciudad de México.- La postergación en la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante este año no impactará las prospectivas económicas del País, aseguró Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Durante el sorteo del premio fiscal por El Buen Fin, se le cuestionó que la recuperación de la economía mexicana ha sido supeditada a la ratificación del Tratado comercial con Estados Unidos, la cual puede postergarse hasta 2021 por el periodo electoral de ese país.

"Si no se pudiera pasar en las semanas que tiene este año, muy probablemente pasaría en enero (la ratificación del T-MEC). Tal como lo estamos viendo hoy, es cuestión de semanas, o ahorita o enero, lo cual no impactaría para un Tratado que tiene una vida esperada de 16 años", afirmó.

Comentó que esta semana dialogó con su homólogo, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, sobre los avances en la ratificación del Tratado.

Refirió que sólo el tema de la revisión por parte de inspectores estadounidenses sobre la aplicación de la reforma laboral en México detiene el proceso de ratificación.

Por otro lado, en cuanto a perspectivas económicas, refirió que la preocupación por Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2020 es menor por la mejora de producción y el refinanciamiento de la deuda. Ahora sólo se requiere incrementar las reservas de petróleo.

"Pemex está progresando, pero va a tener que hacer un montón de esfuerzo el siguiente año, en cómo van las reservas", dijo.

Finalmente explicó que México necesita un sistema de cuidados para la población infantil y de adultos mayores, para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En México solamente el 47 por ciento de las mujeres entre 15 y 64 años participan en el mercado laboral, dijo.

"Si nosotros queremos que las mujeres estén en condiciones de incorporarse en condiciones competitivas al mercado laboral, es asegurarnos que exista una red de protección que proteja a los menores y que proteja a los mayores y de tal forma que esas responsabilidades no caigan por default en las mujeres.

"No tenemos esas instituciones y tenemos que iniciar un diálogo sobre eso, costearlo", comentó.