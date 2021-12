/ Héctor Sada

Chihuahua.- El presidente de Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada, exhortó ayer a desconfiar de instituciones y agentes que ofrecen grandes ganancias en poco tiempo, ya que podría tratarse de un fraude, ante las quejas en contra de promotoras de inversión que ofrecen rendimientos de 3.5 por ciento mensual y del 42% anual como Vitas Financial y otras, que aseguran el pago de un 10% por mes.

También la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó a las personas que buscan dónde invertir, que no decidan esto con recomendaciones de amigos o familiares, sino de una opinión profesional.

Alertó que es necesario tomar en cuenta que hay personas que buscan obtener un beneficio propio, dañando la economía de otra.

“Desconfía de inversiones que te prometan rendimientos fabulosos, mucho mayores que otros y con poco riesgo. Lee el contrato y aclara todas tus dudas”, apuntó.

Sada Márquez recalcó que no hay negocio alguno que pueda dar un 42 por ciento anual de rendimientos por el ahorro o inversión, sea del giro habitacional, comercial, minería, agropecuario o de cualquier otro.

Enfatizó que la gente tiene que pensar muy bien, asesorarse con expertos en donde colocar su dinero y a que lo cuiden y le dé rendimiento.

Dejo claro que debe haber confianza en la institución en que se le confía el recurso y dejo claro que a mayor riesgo se puede obtener también una mejor tasa de rendimiento.

En tanto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ofreció orientación a usuarios que desean convertirse en inversionistas, sobre lo básico en torno a este tema.

Informó que la inversión es una herramienta que cuenta con grandes beneficios, aunque es poco conocida y aunque este hábito suele asociarse erróneamente con las personas de altos ingresos económicos y los profesionales de las finanzas, hay opciones en las que se puede invertir desde 100 pesos y son accesibles para todos.

Señaló que invertir es colocar el dinero en instrumentos financieros para recibir beneficios a corto, mediano o largo plazo y es importante no confundir la inversión con el ahorro, ya que, si bien el segundo es vital para la existencia del primero, el destino del dinero es muy distinto en ambos casos.

En el ahorro, tú eres la única persona responsable de hacer crecer tu capital, en tanto que la inversión consiste en dejar que el dinero crezca por su propia cuenta con ayuda de instrumentos financieros.

Para elegir adecuadamente dónde se va a invertir se debes tener en cuenta: el monto de dinero que se va a invertir (capital); objetivo y horizonte de ésta, es decir, el plazo que esperará para que se produzcan resultados; estrategia de inversión; políticas de inversión; riesgos a los que estás expuesto y la tolerancia que tendrás a éstos; disponibilidad de dinero (liquidez); costos y comisiones; etapa de vida en la que te encuentras.

Cuando se trata de invertir, lo más recomendable es no apostar todo en un sólo instrumento, o como dice el refrán: “no poner todos los huevos en una sola canasta”, apuntó.

Señaló que se debe saber que todas las inversiones llevan un riesgo, sin embargo, tener un producto con un portafolio diversificado ayudará a minimizar el riesgo y tener tu dinero en distintos activos.

Lo más recomendable es que busques un asesor financiero que guíe e identifique las necesidades específicas para invertir en el mejor producto, es decir, que ayude a determinar el perfil de riesgo (conservador, moderado o arriesgado).

Recuerda que invertir no es algo que puedas decidir con recomendaciones de tus amigos o familiares, necesitas una opinión profesional.

Toma en cuenta que existen personas que buscan obtener un beneficio propio, dañando la economía de otra, es por eso que debes desconfiar de aquellas instituciones y/o agentes que te ofrezcan grandes ganancias en poco tiempo, podría tratarse de un fraude.

Antes de invertir, es necesario tener en cuenta que no es bueno poner en riesgo los recursos que se necesita para gastos necesarios como la alimentación, renta, transporte, colegiaturas, pago de servicios, Considerar el plazo, invertir requiere paciencia, recuerda que a un mayor plazo el rendimiento de tu dinero puede ser mayor. No esperes obtener grandes ganancias a corto plazo e informarse y no irse con la primera opción que se presente, por lo que es mejor analizar y comparar.

Es importante revisar que la institución esté registrada en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres): https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, asi como desconfiar de inversiones que te prometan rendimientos fabulosos, mucho mayores que otros y con “poco riesgo” y leer detenidamente el contrato y aclarar todas las dudas.

Para cualquier duda o consulta adicional, se puede recurrir a la Condusef al número 5553- 400-999, o visitar la página www.condusef.gob.mx. También en Twitter: @CondusefMX,Facebook: @condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.

mquezada@diarioch.com.mx