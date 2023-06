Detecta la CFE a 50 mil 'colgados'

Ciudad Juárez-- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó 50 mil ‘colgados’ en 10 colonias de la ciudad. Personal de la empresa pública en Juárez expuso que los casos se concentran en la zona norponiente de la ciudad, como Anapra y sus alrededores, así como la zona de Riberas del Bravo.

“Son sectores donde tenemos población flotante en su mayoría, que no nos pagan el servicio, que se cuelgan de forma irregular y vandalizan la red para poderse conectar”, dijo personal de la CFE que pidió no revelar su nombre, por no estar autorizado a dar entrevistas.

Debido a ello, se negó que exista sobredemanda de energía en la ciudad, ya que este tipo de casos ilícitos, sumados a los choques, afectan el servicio que se brinda a la población.

“No es un tema de sobredemanda, como se ha estado estipulando, definitivamente no es así. A nivel de sector traemos un tema de ilícitos muy fuerte y estamos trabajando en eso”, expresó.

Mencionó que en conjunto con el Municipio se entrará a regularizar colonias para invitar a los usuarios que están ‘colgados’ a la red de la CFE a dejar de hacerlo.

“Aun así, nosotros hemos sido muy conscientes y no hemos cortado de forma masiva a estas personas. No está permitido y más bien es para no afectar las condiciones por la ola de calor. Es invitarlos a regularizarse, que hagan los pagos correspondientes para nosotros brindarles el servicio”, expuso.

Detalló que este tipo de tomas irregulares afectan los transformadores y no una subestación, “como se ha hecho saber”.