Detiene repunte de Covid19, demanda de paquetes vacacionales 

Eleazar Reza/ El Diario

Chihuahua.- La llamada tercera ola de Covid-19 en México, detuvo la demanda de paquetes vacacionales en Chihuahua, aunque pero no ocasionó la cancelación o solicitud de diferir salidas a sitios en color rojo en el semáforo epidemiológico, como Mazatlán, Sinaloa.

Tere Lucy Domínguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua, señaló ayer lo anterior y precisó que al menos en su negocio no han tenido ningún cambio o cancelación, aunque probablemente gente que tenia la intención de salir este mes se detuvo ya no reservó.

Precisó que no tiene información de los asociados sobre cancelaciones o cambios de fechas, aunque lo factible es que quienes no tienen su esquema de vacunación son los que más factibles de no seguir con sus planes de viaje.

En torno a quienes viajarán a Mazatlán, Sinaloa, aun y cuando esta en rojo en el semáforo epidemiológico, les recomendó que porten su carnet de vacunación.

Precisó que si bien en la mayoría de los hoteles no le piden ese documento ni la prueba Covid-19 para recibirlos, sí les requieren el carnet de vacunas antes de entrar a restaurantes, tiendas, antros y otros lugares, según les manifestó el último grupo de turistas que arribaron a Chihuahua el jueves 19 de agosto.

La presidente de la AMAV Filial Chihuahua precisó que algunos hoteles parece que sí requieren a sus clientes la prueba que indique que no están enfermos de Covid-19, pero lo que sí es un hecho es que todos llevan a cabo estrictas medidas de sanidad.

Igualmente se hace en el transporte terrestre que lleva turistas de Chihuahua a Mazatlán, donde a todo se le toma la temperatura antes de que aborde, se aplica el gel antibacterial y se le pide usar permanentemente el cubre bocas. Al hacer paradas técnicas se le brinda nuevamente el gel antibacterial a los viajeros.

Señaló que también los hoteles tienen muy especificas sus cuidados tanto en la recepción de los turistas, como en las habitaciones y áreas comunes para disminuir el riesgo de contagio.

Reiteró que si la gente tiene completo su carnet de vacunas Covid-19 que lo lleven, ya que si bien quieren salir a un restaurante, centro comercial, entrar a una tienda u otro lugar se les va a pedir ese documento, al menos eso aplicó hasta esta última semana.

Finalmente a pregunta expresa, dijo que para Chihuahua no se ha escuchado, hasta ahora, la intención de pedir el carnet de vacunas o pruebas Covid-19 a los turistas que llegan de otras entidades.