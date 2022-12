Diferencia hasta de $120 entre una gasolinera y otra

Chihuahua, Chih.- La elección mediante un comparativo entre gasolineras y el precio del combustible, permite a los automovilistas lograr ahorros de 100 hasta 120 pesos por tanque de 40 litros, de acuerdo a cifras oficiales.

Según las tarifas reportadas por las empresas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el litro de la gasolina Magna se puede conseguir entre 19.99 y hasta 22.49 pesos, mientras que la Premium va de 21.99 hasta 24.99 pesos.

Con esos rangos, acudir al establecimiento con la menor tarifa, permite adquirir 40 litros con un desembolso de 799.6 pesos, pero si se surte en la de mayor precio, el pago será de 899.6 pesos.

En el caso de la Premium, el llenado de un tanque de 40 litros con la tarifa más baja en la ciudad ocupa 879.6 pesos y con la más cara sería de $999.6.

Por lo que hace a la tarifa del diésel, también se pudiera tener un ahorro, pero de 92 pesos en la adquisición de 40 litros, ya que hay establecimientos que lo ofrecen a 22.69 y hasta 24.99 pesos.

La compra de 40 litros de diésel va desde 907.6 a 999.6 pesos, de acuerdo con las tarifas reportadas a la CRE, por parte de las estaciones de servicio.

Aun y con el incremento de 4.26 puntos porcentuales en el subsidio de la gasolina Magna que autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el periodo del 24 al 31 de diciembre, respecto de la anterior, el precio promedio de ese combustible tuvo un ligero incremento, ya que pasó de 21.26 a 21.33 pesos, según el portal de www. gasolinamx.com.mx

En el caso de la gasolina Premium, el precio promedio del viernes al sábado prácticamente quedó igual, ya que pasó de 24.33 a 24.24 pesos el litro y el litro de Diésel prácticamente quedo igual en 23.40 pesos.

En días pasados Juan de Dios Loya indicó que llegará un momento en que el gobierno vuelva a cobrar el cien por ciento del IEPS, pero eso no quiere decir que se va aumentar el precio de la gasolina.

Informó que normalmente los medios de comunicación indican que si baja el apoyo se incrementará el precio, pero no es realmente eso, sino lo que pasa es que si baja el precio internacional de los combustibles, el gobierno compra más barato y permite empezar a cobrar más impuesto, sin verse afectado la tarifa. Apuntó que el Gobierno Federal dejó de ingresar más de 400 mil millones de pesos por el subsidio que otorgó a la gasolina y el diésel en lo que va del año, lo cual ayudó de alguna manera a que la inflación no se haya disparado en más de lo que está, aunque en realidad no se ha podido contener y sigue alta.