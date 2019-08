Disminuye la producción de trigo y arroz

Ciudad de México.- La producción nacional de trigo y arroz disminuyó 15.7 por ciento y 19.2 por ciento, respectivamente, de 2000 a 2018.

El trigo bajó de 3 millones 493 mil toneladas a 2 millones 943 mil toneladas y el de arroz de 351 mil toneladas a 283 mil toneladas, en ese periodo, destacó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Cedrssa).

En México, la producción de trigo cubre solamente 44 por ciento y la del arroz 19 por ciento, por lo que el resto de la demanda interna se cubre con importaciones.

De acuerdo con especialistas, hasta ahora no se han logrado implementar estrategias que permitan elevar la producción y productividad de cultivos como el arroz, por lo que el País aún está lejos de la autosuficiencia en este grano.

El Consejo Nacional de Productores de Arroz ha señalado que para alcanzar la autosuficiencia alimentaria se necesita aumentar la producción a un rango de entre 30 y 35 por ciento en un año y medio, por lo menos.

'Sin embargo, hacen falta canales de riego, maquinaria de cosecha, centros de acopio e infraestructura hidroagrícola.

"En el sureste tenemos el 53 por ciento de los recursos hídricos, lo que nos hace falta es guiarla", ejemplificó Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente del Consejo, en entrevista.

"No podemos crecer si no tenemos maquinaria de cosecha porque al rato no vamos a tener con qué cosechar todo lo que sembramos, y la otra, centros de acopio en los lugares específicos, porque también ya hay muchos que no están funcionando", señaló.