Dueño de TV Azteca quiere comprar Banamex

Ya hay un primer interesado en adquirir el negocio de la banca de consumo de Citibanamex a solo unas horas de haberse anunciado la intención de la operación por parte del grupo estadounidese. A través de Twitter, el presidente de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dijo la noche de este martes que le pidió a su equipo analizar la conveniencia de adquirir los activos en venta.

“Siempre he creído e invertido en México”

'Yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir @Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos y su futuro', escribió. En otro tuit, el empresario comparó la salida de Citigroup de la banca de retail en el país con la partida de Best Buy ocurrida al cierre de 2020. 'Que digan cuánto quieren por su changarro y vemos, @Citibanamex abierto de 9 a 9 los 365 días del año', refirió en otro mensaje en la red social. Citigroup anunció este martes que saldrá de su negocio de banca de consumo Citibanamex en México , marcando el final de dos décadas en el negocio. Los negocios que quedan a la venta son la marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes, el acervo cultural que incluye edificios en el Centro Histórico (como el palacio de Iturbide), el negocio de crédito de nómina, de tarjetas, de hipotecas, de auto y pymes. También se pondrá a la venta el negocio de las Afores y seguros. Citibanamex en México detalló que se busca la venta total de los activos y que no planean vender por partes.