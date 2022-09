El impacto que el social trading tiene sobre las oportunidades de inversión en México

En 2020, México se convirtió en el tercer socio más importante de Estados Unidos en el comercio de bienes y servicios y el segundo en solo el sector de bienes. Eso confirma la buena posición del país en el mercado de exportaciones e importaciones, pero también lo coloca en la situación perfecta para establecerse como una de las piezas claves del comercio internacional. Esto ofrece nuevas oportunidades de inversión, como las ofrecidas por el social trading .

Hace unos años, el mundo de las inversiones estaba reservado por unos pocos especialistas con dinero que se iban intercambiando la información entre ellos. Ahora, estos conocimientos están al abasto de todos gracias a plataformas como eToro, que ofrece noticias, análisis, programas y otras informaciones. Este bróker fundado en 2007 está especializado en social trading y ha revolucionado el sector de las finanzas innovando en la forma en la que lo ofrece a sus usuarios.

Las oportunidades de inversión: presente y pasado

México es un país abierto a la inversión extranjera directa, siendo una de las regiones emergentes que más IED recibe del mundo. Su proximidad con Estados Unidos, un mercado doméstico grande y una mano de obra cualificada pero barata ha hecho que, a lo largo de los años, se haya convertido en uno de los mercados más atractivos para los inversores. No obstante, algunos cambios en las políticas regulatorias han supuesto un impedimento para el crecimiento de esa inversión.

A mediados de los años ochenta, empezó en México el periodo neoliberal, con el que se eliminaron ciertas restricciones en el comercio que favorecieron tratados de libre comercio con otros países. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, terminó ese período y se volvió a apostar por un sistema más intervencionista. En el primer trimestre de 2021, el nivel de IED alcanzó un máximo histórico desde 1999, pues creció en un 14.8% respecto al año anterior, marcado por la pandemia.

La economía mexicana es muy diversificada, pero entre las industrias más importantes se encuentran la de la tecnología, la minería y la manufactura. No hay que olvidar la agrícola, pues es uno de los principales productores de café, azúcar o maíz del mundo. El sector aeroespacial ha crecido en los últimos tiempos, mientras que las reservas de petróleo y gas siguen siendo los recursos naturales más preciados del país. Todos ellos, grandes oportunidades para la inversión.

En este contexto, no podemos olvidar el social trading y su impacto en el mundo de las inversiones del país. Aunque, a primera vista, puede parecer que el papel de estas herramientas sociales y digitales sobre el mercado de valores mexicano es limitado, no puede negarse su exponencial crecimiento tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Ahora es posible obtener una gran cantidad de información sobre inversiones con tan solo un clic.

El social trading y su papel en el mercado

Pero, con todo esto, ¿qué es el social trading?

El social trading no es otra cosa que una estrategia de trading o inversión en la que los inversores observan el comportamiento de expertos y de otros inversores más experimentados para poder tomar decisiones y operar de acuerdo con esa información. Además, existe la posibilidad de copiar sus portfolios cuando se trata de referentes con experiencia, lo cual permite a cualquier persona introducirse en este sector con más confianza. En este sentido, no se necesita tener muchos conocimientos sobre el funcionamiento del mercado, sino que resulta más importante saber qué traders seguir para poder realizar operaciones financieras con éxito.

Está claro el componente social de este método de inversión, y no solo porque lo ponga en el nombre. Los que utilizan esta estrategia forman parte de una comunidad con la que interactúan a través de plataformas y aplicaciones digitales desde su móvil u ordenador. Incluso si ya tienes cierta experiencia en el mundo de las inversiones, hablar con otros miembros de ese servicio puede ayudarte a mejorar. De entre todas estas apps, la más conocida y reconocida de todas es eToro.

Merece la pena poner énfasis en el papel que tiene la interacción social en el social trading. Hablar con los demás, compartir experiencias y opiniones y ver cómo se desarrollan nuestros amigos forma parte de nuestro día a día, y no hay ningún motivo por el que esto no pueda trasladarse también en el entorno financiero. Sentir que formas parte de una comunidad con intereses similares también tendrá un impacto muy positivo en tu salud mental, algo que no puede pasarse por alto.

Las oportunidades de inversión: futuro

El social trading tendrá un papel clave en el futuro de las inversiones en todo el mundo, pero también muy especialmente en el país. Teniendo a su alcance aplicaciones que pueden consultar desde su móvil y en cualquier momento y lugar, hará que los interesados en este mundo sin ningún tipo de experiencia puedan tomar decisiones mejor fundadas. Eso disminuirá el riesgo de que las operaciones vayan mal y, como consecuencia, el país se beneficiará de un alto nivel de inversión.

La pandemia ha cambiado la forma en la que lo hacemos prácticamente todo y eso podría ofrecer un futuro bastante esperanzador para la economía mexicana. El pasado mes de julio, conocíamos la intención de la Corporación Financiera Internacional de aumentar la financiación en México . Si el PIB sigue creciendo como se espera durante los próximos años, crecerán también las oportunidades de inversión y los incentivos para atraer tanto a capital extranjero como doméstico.

El social trading, inversión de futuro

Este juego de palabras nos permite terminar este artículo reforzando la idea de que el social trading ha llegado para quedarse y cambiará para siempre el panorama de las inversiones en México. Los usuarios podrán invertir copiando las estrategias de otros con más experiencia y conocimiento, intercambiar ideas y opiniones, y todo ello mientras contribuyen en el crecimiento de la economía del país.