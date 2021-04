El producto interno bruto sube, impulsado por vacunas y controles de estímulo

La economía se aceleró el trimestre pasado, sacudiéndose algunos de los efectos persistentes de la pandemia a medida que crecía el gasto de los consumidores, reforzado por los controles de estímulo del gobierno y una relajación de las restricciones en muchas partes del país.

El Departamento de Comercio informó este jueves que la economía se expandió un 1.6 por ciento en los primeros tres meses de 2021, en comparación con el 1.1 por ciento en el último trimestre del año pasado.

Sobre una base anualizada, la tasa de crecimiento del primer trimestre fue del 6.4 por ciento.

El producto interno bruto está casi de regreso a niveles prepandémicos.

"Esta fue una excelente manera de comenzar el año", dijo Gregory Daco, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics. "Tuvimos la combinación perfecta de mejorar las condiciones de salud, un fuerte estímulo fiscal y un clima más cálido".

"Los consumidores ahora están de nuevo en el asiento del conductor cuando se trata de actividad económica, y así es como nos gusta", agregó. "Un consumidor que se siente seguro de las perspectivas generalmente gastará más libremente".

De cara al futuro, los economistas dijeron que esperaban ver cifras aún mejores este trimestre.

"Son buenas noticias, pero las mejores están por llegar", dijo Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics. "No hay nada en este informe que me haga pensar que la economía no crecerá a un ritmo vertiginoso en el segundo y tercer trimestre".