El T-MEC no es una varita mágica: CCE

Ciudad de México— El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es una varita mágica que arregle la situación económica del país, por lo que es necesario crear un ambiente de certeza y propiciar una colaboración entre el sector privado y el Gobierno, advirtieron miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En videoconferencia, Carlos Salazar, presidente del CCE, y los presidentes de los organismos que lo conforman, consideraron que no basta con la entrada en vigor del Tratado, sino que se debe trabajar en conjunto para prevenir riesgos y atraer inversiones.

"Esta no es una varita mágica. Si no organizamos, si no trabajamos, si no seguimos como lo hemos hecho para lograr el acuerdo, unidos, coordinados y de una forma eficaz, no vamos a lograr que el impacto se vuelva en un impacto definitorio y positivo para nuestro país en cuanto al crecimiento económico", comentó Salazar.

Añadió que el trabajo apenas comienza y reiteró la disponibilidad del sector privado en trabajar de manera conjunta con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"El trabajo apenas empieza. Tenemos, sin duda, una serie de oportunidades que tenemos que organizar, no nos van a caer del cielo, y los empresarios volvemos a insistir y a ofrecer propuestas de cómo organizar estos procesos que requieren certeza, certidumbre, respeto a la legalidad, darle a los empresarios e inversionistas la tranquilidad de que las reglas están definidas y que las normas se aplican", subrayó.

El líder empresarial reconoció que existen riesgos como nuevas regulaciones en materia automotriz y en el campo laboral.

"El CCE y sus organizaciones han logrado un acuerdo con la Secretaría del Trabajo para que, de una forma preventiva, nos adelantemos a cualquier demanda o presión que los sindicatos norteamericanos y canadienses quisieran presentar contra el País. Intentamos resolverlos antes de que éstos se vuelvan u problema", comentó

A su vez, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), coincidió en que los beneficios del T-MEC no se obtendrán de manera automática, sino que se debe crear un ambiente de certeza en el País.

"Para eso es necesaria la participación del sector privado", comentó.

También dijo que los empresarios estarán atentos para que los paneles de respuesta rápida no se utilicen para otra cosa que no sea el tema laboral.