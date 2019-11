Ellos son los herederos del emporio que construyó Jorge Vergara

Luego de que se confirmó la muerte del empresario mexicano Jorge Vergara, a los 64 años, ahora una de las grandes incógnitas es cómo se repartirá su herencia entre sus cinco hijos fruto de tres matrimonios. Los dos mayores Amaury y Kenya Vergara Zatarain se involucraron con las empresas de su padre antes de su lamentable fallecimiento.



© Instagram/Amaury Vergara Amaury siempre contó con el respaldo de Jorge Vegara, quien desde el 2018 lo puso al frente de Omnilife y el club deportivo Chivas.

El 3 de agosto de 2018, el primogénito de Vergara asumió la vicepresidencia ejecutiva y la dirección general de Omnilife y Chivas; pero el 24 de junio de 2019 decidió confiar plenamente en él y anunciarlo como el presidente del club rojiblanco; lo que podría dar indicios del papel que jugará de hoy en adelante Amaury.

En aquel momento Jorge no quiso alejarse del todo del club deportivo que tanto orgullo le dio, por lo que aclaró que seguiría siendo el dueño y consejero; la decisión la tomó para poder concentrarse en su “rutina”. Hace cinco meses, previsor, le dio todo el espaldarazo a su heredero y le deseó todo el éxito.

Vergara siempre tuvo la certeza, como se puede constatar en aquel comunicado, en que Amaury “estará a la altura de este nuevo reto y sabrá llevarlo adelante con firmeza, transparencia e inteligencia”, desde hace tiempo parecía que el empresario se preparaba para despedirse de este mundo y dejó en vida muy claro para quién era esta parte del emporio.

La hija que tuvo también con Maricruz Zatarain siguió los pasos de su papá en el mundo empresarial, sólo que ella apostó por el universo de la belleza y lanzó su línea de cosméticos Kenya Vergara, que hace siete meses ya había logrado traspasar las fronteras de México para posicionarse en Perú, Ecuador y Costa Rica.

“No dejen de compartirme sus experiencias con esta explosiva gama de colores con la que podrán diseñar looks increíbles y aumentar su red negocios”, le pedía Kenya a quienes son seguidores de su beauty brand. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, el 8 de noviembre publicó una reflexión que seguro aprendió del ejemplo de sus padres.

Todo lo que atraes es el reflejo de lo que eres, así que observa con atención tu entorno y si crees que lo que ves no coincide con tu esencia, comienza a cambiarlo de una vez. Sólo tú tienes el poder de construir las bases que te llevarán a cumplir las metas que mereces alcanzar. Asegúrate de no perder el tiempo con distracciones que no merecen tu tiempo ni tu dedicación".

Al lado de Rossana Lerdo de Tejada tuvo a Uma, una señorita de 17 años, quien prefiere mantenerse alejada de los reflectores, a pesar de lo mediático que fue su papá hasta el último momento. La única ocasión que la vimos fue el 21 de mayo de 2018 en una foto al lado de Jorge en Central Park, en la que se aprecia su belleza, herencia de su mamá.

Uma y Vergara se reencontraron luego de que él se divorció, en 2015, de Angélica Fuentes, con la que completó su cuadro de herederos con Valentina y María Ignacia, quienes viven en Estados Unidos con su madre; las niñas, se puede ver en Instagram, disfrutan de eventos ecuestres y de “ayudar y ser empáticas”, por ejemplo con niños menos afortunados que ellas.

