Empeora falta de refacciones

Agencia Reforma / Problemas en cadena de suministro y altos costos en insumos complican reparaciones aquí

Después de que se vio involucrada en un accidente de auto el pasado 4 de julio, Elizabeth tuvo que trasladar su vehículo en grúa hasta la ciudad de Chihuahua debido a que en Juárez no le pudieron dar una fecha para repararlo por la escasez de refacciones que enfrentan los talleres.

La mujer platicó que su unidad Beat 2020 tuvo daños en la defensa delantera y, aunque en lo mecánico se encuentra en buen estado, la agencia Chevrolet le dijo que tardarían en repararla, aunque no había un tiempo definido.

Al cuestionar el porqué, no le dieron respuesta, aunque la aseguradora ABA le mencionó que era debido a la falta de refacciones.

“Me dijeron en Saracho que no tenían fecha porque no había piezas ni espacio para los vehículos, que hay una lista de espera con tiempo indefinido, sin decirme que lo lleve en tres meses, seis meses o algún tiempo, y mientras tanto el vehículo estaba encerrado”, expresó la mujer.

Al no obtener una respuesta aquí, la aseguradora la mandó a Chihuahua para dar celeridad al trámite.

‘No hay piezas, no hay nada’

“Lo que me resolvió la aseguradora es mandar mi vehículo a Toro Chihuahua en grúa porque aquí no hay refacciones, me dicen que están batallando mucho con Saracho porque no hay piezas, no hay nada”, expresó.

La falta de refacciones es un problema que enfrentan desde hace meses varias agencias de autos nuevos, no sólo Saracho, que no pueden dar un plazo a sus clientes que se vieron involucrados en un choque porque no hay piezas automotrices.

Mangueras, depósitos de agua, abanicos y otras piezas automotrices derivadas del aluminio son algunas de las refacciones que escasean en Ciudad Juárez debiado a la falta de materias primas y los problemas de logística a nivel mundial por la pandemia.

René Mendoza, coordinador nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), explicó que escasez de autopartes en el mercado de repuesto tiene origen en las cadenas de suministro.

Por un lado, las empresas enfrentan faltantes de materia primas como resinas plásticas, metales y chips con los que se fabrican piezas para autos.

También los problemas de logística a nivel mundial, como la falta de contenedores, han impactado en el tema, pues expuso que la mayor parte de refacciones que se venden en la localidad provienen de Asia y Europa.

El desabasto de algunas autopartes ha provocado que agencias automotrices demoren meses en reparar vehículos chocados o que muestran fallas o averías, lo que afecta a clientes que tienen “estacionadas” sus unidades.

Tiempos de espera… y costos

Juan Manuel Hernández, propietario del taller mecánico Inject, comentó que además de la larga espera, el costo para reparar los vehículos está aumentando debido a la falta de piezas, una situación que cada vez es más complicada no sólo para los consumidores, sino para los mecánicos también.

Dijo que el problema se debe principalmente a que muchas de las piezas no han podido movilizarse con la celeridad que se tenía antes de la emergencia sanitaria del Covid-19.

En promedio, calculó que los costos se han encarecido un 20 por ciento a consecuencia de la escasez.

