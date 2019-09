Empresas extranjeras buscan ganar con mariguana mexicana

Ciudad de México.- Al no generar investigación nacional sobre el uso medicinal de cannabis, las empresas extranjeras buscan sacar ventaja con el debate sobre la legalización de la mariguana para fines médicos, siendo los mexicanos los que menos ganancias obtengan.

Así lo señaló Jorge Manzanares, catedrático de Farmacología y decano de la Facultad de Farmacia de la UMH, quien destacó que toda la información sobre su uso medicinal es de otros países, que buscan explotar la mariguana mexicana, al ser considerada de las mejores del mundo.

Hay muchos intereses económicos en esos terceros países que quieren potenciar las bondades climáticas que tiene México, teniendo una mariguana de mucha calidad y quieren explotarlo”, explicó.

Un problema que veo en este país es que no se ha permitido la investigación con productos cannabinoides, toda la información que llega de cannabinoides viene de terceros países”, agregó.

Durante su participación en el Primer Simposio Internacional de Medicina Cannabinoide, el catedrático español advirtió que se requiere previo a aceptar una regulación conocer los efectos de los productos con cannabinoides en los mexicanos, pues varían en las poblaciones del mundo.

La población mexicana en comparación con otras poblaciones, tiene algunas alteraciones de poliformismos genéticos que hace que algún medicamento que funciona en Europa, no funcione lo mismo para algún tipo de dolencia aquí”, explicó.

El investigador señaló que en la actualidad las personas generalizan las propiedades de los medicamentos con el uso lúdico, sin comprender los riesgos de adicciones, trastornos mentales que puede derivar en algunos casos.

No deben pensar, como ocurre, y está ocurriendo en muchos países, que el hecho de que tenga propiedades terapéuticas, no quiere decir que no tenga propiedades adictivas o negativas”, dijo.