Empuja guerra comercial reforma de OMC

Ciudad de México.- El proceso de reformar la Organización Mundial de Comercio (OMC), nace, en parte, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dijo Fernando de Mateo, ex embajador de México ante el organismo.

Actualmente la OMC se encuentra en un proceso de reformulación para realizar algunos cambios en ciertas áreas, entre los que incluye el órgano de apelación, el cual pertenece al mecanismo de solución de diferencias, ya que el próximo 11 de diciembre podría quedar pausado.

Estados Unidos tiene una actitud de sabotaje en la Organización ya que el Presidente Donald Trump considera que es el peor acuerdo multilateral en el mundo, refirió De Mateo en el seminario Reforma de la OMC, organizado por la Secretaría de Economía.

Comentó que este país está usando su poder económico para hacer algunas restricciones en la Organización.

Agregó que se puede salvar el mecanismo de solución de controversias con un ajuste práctico, pero mientras haya la idea de que con las guerras comerciales se pueden arreglar las diferencias, estas complicaciones van a continuar.

"Si no es posible corregir los excesos del órgano de apelación por medio de la negociación, yo no sé como vamos a tener un órgano de apelación", expuso Bradly Condon, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Condon comentó que entre los planteamientos existentes está empezar desde cero el sistema de solución de controversias.

"Si no está funcionando el sistema, en algún momento alguien le tiene que dar un empuje o decir 'o lo rompemos y empezamos desde cero' ", explicó Condon.

De Mateo destacó que en Estados Unidos hay intereses en solucionar disputas mediante el órgano de apelación, pues es un usuario de esta figura con la que le ha ganado casos a China.