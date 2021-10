En riesgo T-MEC por reforma eléctrica

Agencias

Escasez y encarecimiento de electricidad, mensaje grave a inversionistas y hasta riesgos al T-MEC, son algunas de las afectaciones que industriales ven con la reforma eléctrica propuesta por el Gobierno de México. Por parte de organismos como Canacintra e Index, se mostró preocupación con la propuesta de dar el control eléctrico a la CFE, al afirmar que no cuenta con la capacidad para abastecer las necesidades eléctricas de la industria.

En términos generales, la iniciativa presidencial presentada el pasado viernes busca dar mayor peso y control a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico nacional, quitándole margen a la inversión privada.

Luis Carlos Carillo, encargado del Comité de Medio Ambiente de Index, mencionó que de llegar a aprobarse dicha iniciativa, el T-MEC se pondría en riesgo, pues en él se establecen acuerdos para que las empresas puedan usar energías limpias, que estarían sujetas ahora a la CFE.

“Aún no hay una postura oficial por parte de Index, pero darle todo el poder a la CFE no se puede porque no está modernizada”, destacó.

Destacó que de hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

El representante de Index agregó que en Ciudad Juárez el sector de manufactura constantemente se ve afectado por los apagones de la CFE, donde cada minuto sin electricidad cuesta dinero porque se detiene la producción.

“No está preparada la CFE para esto”, insistió.

La nueva reforma eléctrica propuesta por el mandatario federal contempla que 54 por ciento de la generación de energía a nivel nacional provenga del sector público. Sin embargo, no hay tratado firmado por México en el que el país se reserve este derecho.

Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que de pasar esta incitativa, la más dañada seria Ciudad Juárez.

“Para nosotros los industriales, la energía es uno de nuestros principales costos. Para transformar lo primero que se necesita es energía y esta propuesta nos trae varios riesgos”, dijo.

Afirmó que debido a que la CFE no tiene la capacidad de suministrar la energía que requiere la industria, sería mortal, además de que se encarecería.