Enfrenta Tesla en China un camino más difícil

Agencia Reforma Agencia Reforma

Hong Kong.- Volkswagen y Mercedes se encuentran entre las marcas mundiales de automóviles que acudieron en masa a Shanghai esta semana para exhibir sus vehículos eléctricos más recientes, compitiendo contra un campo abarrotado de rivales locales de rápido surgimiento en el mercado más grande del mundo de estos autos.

Una ausencia notable: Tesla Inc. de Elon Musk.

El fabricante líder de vehículos eléctricos del mundo no ha dicho por qué no se unirá a los más de 100 expositores que están llenando en el evento más prestigioso de la industria en China, que inició ayer y es el primero desde que Beijing levantó los controles pandémicos y reabrió las fronteras del país.

Al menos una docena de vehículos eléctricos nuevos se darán a conocer esta semana, al tiempo que los fabricantes chinos apuntan a expandirse a Europa y las grandes marcas globales muestran sus últimos modelos y tecnología en el mercado automotriz más grande del mundo. Los consumidores de China se han acostumbrado a un flujo constante de vehículos nuevos, junto con rápidas mejoras en la calidad.

Tesla tuvo un espacio en la última exposición en el 2021, pero sufrió una reacción negativa después de que las imágenes de un manifestante se volvieron virales. Puede que no tenga mucho sentido arriesgarse a una repetición, particularmente cuando vas a la fiesta con las manos vacías.

La compañía enfrenta una intensa competencia ya que los rivales locales ofrecen vehículos comparables a precios más bajos, escribió el mes pasado Toni Sacconaghi, analista de Bernstein Research. El año pasado se lanzaron en el país 107 modelos totalmente eléctricos o híbridos enchufables nuevos, reportó Bernstein, que espera ver 155 más este año.

En contraste, Tesla no ha presentado un nuevo modelo de auto en China desde que se entregó el primer Model Y de fabricación local a principios del 2021. La compañía dice que su principal prioridad ahora es aumentar la capacidad de fabricación global. En una llamada con inversionistas en julio, Musk señaló que las consecuencias de que Tesla no se mantuviera al nivel de sus rivales chinos eran claras: "Cualquier empresa que no sea tan competitiva como ellos obviamente sufrirá una disminución en su participación de mercado".

La cantidad de vehículos eléctricos vendidos en China se ha multiplicado casi por cinco desde que Tesla comenzó a fabricar en el país, pero la participación de mercado de la compañía se ha reducido en casi un tercio, del 14% en el 2020 al 10% el año pasado.

BYD Co., la empresa con inversión de Warren Buffett, ha superado a Tesla en ventas de vehículos eléctricos en China y está cerca de superarla a nivel mundial. BYD tiene más de una docena de modelos EV que son menos costosos que Tesla en China, donde su participación de mercado aumentó del 13% dos años antes al 20%, arrojan datos de EV-volumes.com.

Una férrea competencia y una caída en la participación de mercado son dos de los vientos en contra en China que enfrenta Musk. Tesla también corre el riesgo de quedar atrapada por la creciente hostilidad entre Washington y Beijing, mientras que la compañía con sede en Texas aún no ha cumplido su promesa en el 2021 de que su próximo modelo sería diseñado y fabricado en China.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus perspectivas en China o las consecuencias de la creciente tensión geopolítica.

Los inversionistas y fans de Tesla han estado prediciendo durante mucho tiempo que el nuevo modelo de Tesla sería un vehículo eléctrico más pequeño y costeable. Y China habría sido el lugar lógico para fabricarlo, dijeron los analistas, ya que los costos de desarrollo y manufactura son menores que en las otras fábricas de Tesla en EU y Alemania. Alimentando la especulación, varios medios de comunicación reportaron que Tesla estaba buscando la aprobación del Gobierno para una segunda planta de vehículos eléctricos en el país.

Pero en su día del inversionista, el 1 de marzo, Tesla informó que la próxima generación de sus autos se fabricará en México. Los vehículos eléctricos producidos allí califican para un crédito fiscal al consumidor en EU de hasta 7 mil 500 dólares según la Ley de Reducción de la Inflación de agosto pasado.

Tesla produjo 1.37 millones de automóviles a nivel mundial el año pasado, pero la nueva fábrica llevaría la capacidad anual global más allá del máximo actual de alrededor de 2 millones, trasladando su centro de producción de vuelta a América del Norte al tiempo que los analistas predicen que los fabricantes en China iniciarán un periodo de competencia feroz, marcado por guerras de precios y exceso de capacidad.

En un artículo publicado a principios de abril, Tesla indicó que sus autos en el futuro incluirían un modelo compacto con una batería 30% más pequeña que las usadas ahora. Las mejoras en fabricación y materiales reducirían a la mitad el costo de fabricar cada auto, dijo.

La semana pasada, Tesla anunció una expansión en China. Pero no en vehículos eléctricos.

La compañía planea una fábrica para fabricar paquetes de baterías de alta densidad para que las empresas de servicios públicos administren la demanda de electricidad. Tesla mencionó que todos sus productos están diseñados para complementarse y amplificarse entre sí para lograr su objetivo de alejar al mundo de los combustibles fósiles.

La medida de Musk provocó críticas en Washington. Mike Gallagher, el presidente republicano del comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes, expresó su preocupación por lo que llamó la dependencia de Tesla del principal rival de Estados Unidos.

El domingo, Musk respondió a las críticas sobre su acuerdo más reciente con China, tuiteando: "Tesla está aumentando la producción rápidamente en Texas, California y Nevada".

A medida que el mercado chino se vuelve más competitivo, los subsidios gubernamentales de Tesla se acaban. Su tasa impositiva preferencial del 15% con el Gobierno de Shanghai -en lugar del 25%- expirará este año.

La compañía también debe hacer al menos 2 mil millones de dólares en gastos de capital para fines de este año y comenzar a pagar alrededor de 324 millones de dólares en impuestos. La compañía espera cumplir con estos objetivos, indicó una presentación de valores el último trimestre.

Se anticipa que los gastos adicionales, junto con los recientes recortes de precios, reduzcan los márgenes de ganancia de Tesla, que se encuentran entre los mejores de la industria.

Y podrían venir más recortes de precios. La falta de nuevos modelos Tesla significa que la mayoría de los consumidores leales que querían y podían permitirse comprar uno probablemente ya lo habrán hecho, señaló Shi Ji, director ejecutivo de CMB International Securities.

Sin nuevas formas de destacar, Tesla tendrá que reducir aún más los precios y penetrar en las ciudades de nivel inferior en China, dijo Shi.