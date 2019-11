Enfrenta Volkswagen conexión no deseada a la extrema derecha en Alemania

Berlín.- Volkswagen (VW) está lidiando con una conexión no deseada al partido AfD de extrema derecha de Alemania, el cual celebrará este fin de semana su convención nacional en un estadio que lleva el nombre del fabricante automotriz, publicó Bloomberg.

VW ha pedido a sus trabajadores que se “resistan al atractivo del populismo”, y el jefe de asuntos legales, Hiltrud Werner, describió el creciente apoyo a AfD como un “problema creciente” en el este de Alemania, donde el partido registró fuertes victorias en las elecciones estatales este otoño.

El gigante automotriz instó al operador de estadio a cubrir su logotipo durante la reunión del grupo antiinmigrante en el Volkswagen Halle en Braunschweig.

Algunos funcionarios argumentan que la libertad de expresión debe ser protegida y que las controversiales posturas de AfD no pueden ser ignoradas, según dijeron algunas personas que pidieron no ser identificadas ya que las conversaciones no son públicas. VW se rehusó a hacer mayores comentarios.

La controversia interna destaca un desafío más amplio para las corporaciones multinacionales sobre cómo lidiar con los populistas. Los grupos a menudo imponen presión a favor de políticas proteccionistas y adoptan enfoques rígidos en torno a la migración, mientras que los grandes fabricantes confían en el comercio mundial y las diversas fuerzas laborales. Volkswagen emplea a 650 mil personas en 122 fábricas en todo el mundo.

Debido a una historia corporativa arraigada en su fundación en 1937 por los nazis para desarrollar un “Volkswagen” (o automóvil del pueblo), la compañía está particularmente expuesta. Al año siguiente, Adolf Hitler pronunció un discurso frente a una multitud de más de 50 mil personas durante una ceremonia para marcar el inicio de la construcción de la fábrica principal de VW y la ciudad adyacente, la cual pasó a llamarse Wolfsburg después de la Segunda Guerra Mundial.