Enfrentan 84% de las empresas efectos negativos ante la pandemia

Chihuahua, Chih.- Un 84 por ciento de las empresas enfrentan efectos negativos provocados por la pandemia del Covid-19, entre los cuales, se encuentra la caída de ventas, reducción salarial, despidos, disminución de la producción, el riego de cierre y hasta la quiebra total.

Lo anterior lo arrojó un sondeo realizado por la OCCMundial entre 500 empresarios del segmento de micros, pequeñas y medianas empresarias, de los cuales, un nueve por ciento dijo que la contingencia de salud le trajo impacto positivo a su giro de negocios y para los siete restantes no impacto en su operación ni plantilla.

Detalló que del total de encuestados afectados por la pandemia, el 57 por ciento dijo que tuvo caída de ventas, el 44% reducción salarial, un 42% despidos, el 28 disminución de la producción, un 11 riesgo de cierre y el 10 por ciento cierre total de las operaciones.

La OCCMundial indicó que solamente un 27% de los participantes en el sondeo consideró que la crisis actual es una buena oportunidad de crecimiento para este tipo de empresas; el 35% afirmó que no lo es y un 38% dijo no saber si es una oportunidad o no.

Al preguntarles específicamente del salario, el 53 por ciento de los encuestados indicó que le disminuyó o le quitaron prestaciones, un 40% de los encuestados dijo que tanto su sueldo como sus prestaciones se mantuvo igual y el 7%, le mantuvieron el salario, pero le disminuyeron o quitaron prestaciones.

De los que manifestaron una reducción salarial, un 9% señaló que tuvo recorte de más del 50%, el 16% en 50%; al 5% le disminuyeron en un 40%, otro 6% reporta una disminución del 30%, un 6% sufrió una baja en del 20% y en el 7% tuvo una disminución de acuerdo con su puesto de trabajo.

Para aminorar el impacto negativo, 6 de cada 10 profesionistas consideran que como aprendizaje las Mipymes deberían de reducir gastos innecesarios.

Asimismo, proponen acciones como mantener comunicación y coordinación constante con sus colaboradores a través de plataformas digitales (39%); realizar alianzas y negociaciones con proveedores (38%); asegurar liquidez en el corto plazo (37%); digitalizar sus procesos (34%); ser más hábiles con sus inversiones (33%); ingresar al comercio electrónico (32%); y abrir líneas de comunicación directas con clientes (23%).

Sobre este último punto, los encuestados explicaron que la manera en la que las Mipymes se han mantenido en contacto con sus clientes ha sido a través de correo electrónico (66%), vía telefónica (60%), plataformas de mensajería (52%), redes sociales (34%), contacto uno a uno (25%), webinars (14%) y con estrategias de mercadotecnia (10%).

El sondeo fue realizado de junio a agosto de este año a alrededor de 500 usuarios de OCCMundial que laboran en una micro, pequeña o mediana empresa.