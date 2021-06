Enfrentaron empresas restricción de créditos

Reforma

Ciudad de México.- En 2020, México fue el país donde el Gobierno apoyó poco para enfrentar la pandemia y en el que las empresas tuvieron grandes restricciones para acceder a créditos y mantener sus operaciones.

De 62 países analizados, el aumento de la deuda corporativa mexicana el año pasado se colocó en el lugar 36, debido al bajo desarrollo del sistema financiero y limitados programas de garantías del Gobierno, según Moody's Analytics.

"El lado bueno es que hay menos riesgos de desequilibrios financieros, pero también es un indicador de una falta de desarrollo de los mercados de capitales.

"En países donde los niveles de deuda interna de los hogares y corporaciones son inferiores, se puede apreciar un impedimento para el desarrollo y crecimiento económico", comentó Juan Pablo Fuentes, economista para Moody's Analytics México.

De 2019 a 2020, la deuda corporativa mexicana pasó de 25.3 por ciento del PIB a 30.1 por ciento, un aumento de 4.8 puntos. El promedio de los 62 países analizados fue de 7.2 puntos, mientras que el promedio de las 20 economías con mayor aumento de deuda fue de 16 puntos.

"El sector corporativo en México está dividido en dos mundos paralelos, uno: de las empresas grandes y del sector formal con acceso a mercados internacionales sin obstáculos para el crédito, pero hay gran cantidad de empresas medianas y pequeñas con muy poco acceso al crédito, lo que es un impedimento de inversión", dijo.

Según un estudio de Moody's, en 2020, el aumento de la deuda corporativa fue impulsado por programas de financiamiento gubernamental para las empresas para que lograrán mantener sus operaciones y pagar su nómina.

Destaca el "Paycheck Protection Program" en Estados Unidos, que ofreció créditos garantizados por el Gobierno federal de hasta 10 millones de dólares a empresas para el pago de nómina y evitar despidos.

Asimismo, en América Latina, destaca el programa "Reactiva Perú", donde se facilitaron créditos a las empresas y por el que la deuda corporativa avanzó 17 puntos del PIB, según Moody's.

En el caso de México, los programas de créditos empresariales por parte del Gobierno fueron más limitados y evitaron que las pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso fácil al financiamiento, dijo Fuentes.

"Muchos de estos créditos blandos eran una especie de subsidio para que pudieran soportar el efecto negativo de la pandemia.

"En México, estas garantías no fueron tan agresivas, por lo que no existió esta válvula de escape. La mayoría de empresas no podía ir al mercado abierto de crédito, sino que necesitaban este tipo de ayudas de Gobierno", afirmó.