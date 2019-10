Enmienda Washington: México no importó crudo

Ciudad de México.- La Oficina del Censo de Estados Unidos corrigió ayer sus datos y aseguró que México no realizó las compras de crudo ligero en los meses de julio y agosto pasados, y que todo fue un error de registro.

"Después de la publicación del informe de agosto de 2019 del Comercio Internacional de Bienes y Servicios de Estados Unidos, la Oficina del Censo identificó un informe erróneo de las presentaciones de exportaciones de petróleo crudo a México y determinó que las correcciones a nuestros datos eran necesarias", expuso a través de un correo electrónico enviado a la agencia Bloomberg.

Posteriormente en el sitio de internet del Departamento de Comercio, dentro la sección de correcciones, se publicaron los datos correctos, según verificó REFORMA.

De acuerdo con las modificaciones, las exportaciones correspondientes a julio, que eran por 533 mil barriles, corresponden en realidad a cargamentos que se enviaron a Taiwán.

Mientras que en agosto, donde se habían divulgado inicialmente exportaciones por 8 mil barriles, no existieron ni a México ni a ningún otro país.

Ayer, en su conferencia el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pemex no ha importado crudo ligero.

"En definitiva no estamos importando petróleo crudo (...) Cuando recibimos el Gobierno, la Administración pasada tenía comprados 300 mil barriles, pero eso fue al inicio. Dimos la orden terminante de que eso no volviera a suceder", señaló.