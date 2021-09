Enoja a empresarios cambio en semáforo epidemiológico

Archivo / El Diario de Juárez / Trabajadores de maquiladora

Ciudad Juárez— El semáforo epidemiológico en verde, de riesgo bajo, que de acuerdo con el Gobierno federal entra en vigor hoy, tiene en incertidumbre a la iniciativa privada (IP), pues las directrices que eliminarían algunas restricciones aún no están en el Periódico Oficial del Estado (POE) y no hay datos confiables, enfatizó el empresariado.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y también del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), y Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y secretario del Colegio Médico, dijeron que existe inconformidad entre la IP.

Agregaron que la administración del gobernador Javier Corral Jurado, que culmina este 7 de septiembre, no es clara en los lineamientos del nivel de peligro anunciado por la Federación y secundado por el Estado, lo cual no da confianza en la seguridad de las personas y en inversiones que deberán hacerse enseguida.

“Cuando no dices como Estado cómo se está comportando el virus, pues no se vale, y ese es el enojo del sector empresarial, no tanto que vayamos hacia verde, sino todo lo que hay detrás. Deberían tomar en cuenta a la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván y que así decidan”, señaló Salayandía Lara.

Al unísono, Soberanes Maya enfatizó que la determinación de Corral Jurado tendría como objetivo desestabilizar la gestión entrante, pues es sabido que el SARS-CoV-2, con 12 variantes más contagiosas, puede ir al alza, causando otro retroceso en el nivel de la alerta socioeconómica, generando disidencias.