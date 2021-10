Entérate ¿qué bancos cobran más por retirar dinero si no eres cliente?

En muchas ocasiones necesitamos dinero en efectivo para cualquier situación de imprevisto que se nos presenta.

Por si no lo sabes y lo necesitas, puedes retirar efectivo en bancos que son diferentes al tuyo, sin embargo, esto generará una comisión, que si no es sumamente necesario el efectivo, tal vez decidas pensarlo dos veces al momento de retirar en un cajero que no es de tu banco.

Te contamos la comisión que ofrece cada banco por esta transacción de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al Banco de México.

Bancos cuya comisión es más alta