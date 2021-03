Equiparan precios del streaming al de la TV en EU

Associated Press

Los incentivos financieros que han llevado a millones de estadounidenses a abandonar la televisión por cable para suscribirse a servicios de transmisión están desapareciendo rápidamente, informó Bloomberg

Con los recientes aumentos de precios en Disney+ y Netflix, junto con el debut de Paramount+ y Discovery+, el panorama del streaming está evolucionando rápidamente. Y se está volviendo más costoso armar una colección de servicios de transmisión de primer nivel a medida que el costo se acerca rápidamente al nivel de un paquete de cable tradicional.

Si reúne los servicios emblemáticos de transmisión de las mayores empresas de medios y tecnología, incluidos Amazon.com Inc., AT&T Inc., Netflix Inc. y Walt Disney Co., ahora el costo es de 92 dólares al mes en Estados Unidos. Eso es casi lo mismo que una suscripción típica de televisión por cable, que S&P Global Market Intelligence valora en 93.50 dólares.

Eso no incluye servicios como Fox Nation, que está dirigido a fanáticos de Fox News, o AMC+, un medio con películas y "The Walking Dead".

También supone que está dispuesto a pagar las versiones superiores de Netflix, Peacock de Comcast Corp. y Paramount+ de ViacomCBS Inc., en lugar de las versiones de gama baja. Muchos consumidores obtienen el servicio de Amazon cuando se registran para obtener los beneficios de envío de Prime, pero la plataforma de video por sí sola cuesta 9 dólares.

Es poco probable que esto lleve a los clientes a los brazos de los proveedores de televisión por cable, pero puede llevarlos a buscar opciones más económicas, como servicios respaldados por publicidad. AT&T planea ofrecer en junio una versión más barata de HBO Max con anuncios.

Por ahora, los consumidores estadounidenses parecen estar deleitándose con las opciones. Hasta enero, un hogar típico estaba suscrito a cuatro servicios, según Ampere Analysis. Eso es más que aproximadamente dos en 2017, afirma la empresa.

Una encuesta de Parks Associates realizada el año pasado reveló que aproximadamente un tercio tiene cuatro o más servicios contratados, y menos de una cuarta parte no tiene suscripciones de streaming.

Y sus costos están aumentando. Disney+, que acumuló 100 millones de usuarios en los 16 meses posteriores al lanzamiento, elevará su precio el viernes en un dólar, a 8 al mes. El paquete de streaming premium de la compañía, que incluye ESPN+ y una versión sin publicidad de Hulu, ahora cuesta 20 dólares.

Netflix, por su parte, elevó el precio de su plan premium, que tiene videos de mayor resolución, a 18 dólares desde los 16 de fines del año pasado. Su oferta estándar aumentó en un dólar, a 14.

Muchos de los nuevos programas más comentados de la industria de la televisión se emiten exclusivamente en streaming, como "The Falcon and the Winter Soldier" de Disney+. Eso hace que sea más difícil decir que no.

Aun así, los paquetes a medida tienen grandes brechas, al menos por ahora: noticias y deportes.

Los gigantes de los medios están agregando más deportes a sus servicios de transmisión, incluidos Peacock, Paramount+ y, por supuesto, ESPN+ de Disney.