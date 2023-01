Es enero mal mes para buscar otro empleo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El año nuevo siempre trae propósitos como hacer más ejercicio, comer mejor, pasar más tiempo con la familia, usar menos el celular y, si odias tu vida laboral, cambiar trabajo también se cuela en la lista, indicó Business Insider (BI).

Señaló que esto es porque, en esta temporada, aumentan las reflexiones y las valoraciones de varios aspectos de la vida.

Hay muchos factores que pueden llevar a querer cambiar de empleo, ya sea porque el sueldo no se adecua a tus expectativas, porque el estrés está afectando a otras áreas de tu vida o simplemente porque buscas darle un giro a la carrera profesional.

Sin embargo, este mes no es el mejor para empezar a enviar currículums, según los datos que proporcionó la plataforma de empleo Indeed para Make It, destacó BI.

Las cifras muestran que las búsquedas de trabajo son más frecuentes en enero, especialmente en las primeras semanas del mes.

Por el contrario, no hay tantas oferta disponibles para esas fechas, sino que se van abriendo nuevos puestos a medida que avanza el año.

Este desequilibrio entre la oferta laboral y su demanda en enero provoca que exista una mayor competencia entre las personas demandantes y que, al mismo tiempo, las ofertas que estén abiertas se retrasen por el volumen de postulaciones recibidas.

Las personas reclutadoras han empezado a implantar la inteligencia artificial para aligerar los procesos de selección, descartando aquellos que simplemente no encajan con el puesto y haciendo que destaquen los candidatos más apropiados.

Este 2023 tampoco ha empezado con las mejores previsiones económicas y el empleo es uno de los factores que más importan cuando se trata de enfrentar una recesión.