Es gas natural más competitivo

Chihuahua.- El gas natural resulta el combustible más competitivo y económico en la lucha contra el frío en los hogares, señaló Víctor Gómez Céspedes, presidente de la Comisión de Energía, Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Coparmex.

A diferencia de años atrás, expuso el experto en energía, las calefacciones de gas han avanzado en tecnología y resultan muy eficientes, lo que permite ahorros en el bolsillo.

Aclaró si bien el gas natural es el combustible más competitivo, su precio ronda en 47.52 pesos por gigajoule y se deben considerar otros factores como los materiales con los que se construyen las viviendas, que influyen para que el calor permanezca.

En este sentido, señaló que es necesario considerar aislar las casas y el uso de nuevas tecnologías para mantener los hogares con temperaturas agradables y poder generar ahorros económicos.

En cuanto al gas LP, que en el último año ha descendido su precio y ahora se comercializa en la ciudad en 17.76 pesos el kilo y 9.59 pesos por litro, señaló que suele ser eficiente, mientras que la leña, dijo, resulta una opción cara y contaminante.

Consideró Gómez Céspedes que los aparatos eléctricos suelen utilizarse principalmente por resultar seguros; no obstante, regularmente son equipos no muy eficientes que elevan de manera importante el consumo eléctrico, por lo que el presupuesto de las familias puede afectarse por una altísima factura eléctrica.

“Las olas de calor y frío se van a presentar continuamente, por lo que se debe pensar en un aislamiento de las viviendas y tratar de erradicar el problema desde la raíz”, reiteró. ‘Para calentar las casas, ahorita no hay nada barato’

Para Cristian Galindo, quien está al frente de la Leñería El Gordo, actualmente nada resulta barato para mantener calientes las casas en temporada invernal.

Indicó que en su establecimiento el precio del kilo de la leña de encino se ubica actualmente en 5 pesos el kilo y por lo regular, explicó, suelen utilizarse 10 kilogramos de leña al día para mantener caliente una vivienda, que suman 50 pesos, de manera que al mes se podrían destinar alrededor de mil 500 pesos para la compra de combustible.

Explicó el comerciante que la leña tiene su proceso, no se trata sólo recogerla, sino que se debe cortar, cargarla en los camiones y trasladarla. “Hay gente siente que es cara, otra que le gusta la leña y hace el sacrificio de comprarla, hay a quien le gusta el gas y no ve su costo. Ahorita no es barato nada”, subrayó.

Una de las ventajas del uso de la leña, consideró, es que mantiene la casa templada una vez que se haya apagado el calentón.

Juan Barrera Valdivia de la Leñería México, que comercializa el kilo de encino en 4.80 pesos y el costal de leña de pino en 70 pesos, sostuvo que los calentones de leña siguen siendo muy buena opción por el calor que generan y que es más fácil que se distribuya en casas grandes o frías.

La leña de pino se utiliza como iniciador de fuego y es la de encino la que genera las brasas y mantiene el calor.

En tanto, Javier Guerrero, quien comercializa leña de encino y pino en la calle 62 y Vialidad Chepe, señaló que, al no registrarse aún bajas temperaturas en la ciudad, la venta de leña se mantiene “floja”.

Actualmente el kilo de leña de encino la comercializa en 3.50 pesos y el costal de leña de pino en 70 pesos, que provienen de El Largo Maderal. En temporada alta, cuando se resienten las bajas temperaturas, señaló Javier Guerrero que se llegan a vender de 300 a 350 toneladas, actualmente se han comercializado alrededor de 40 toneladas.