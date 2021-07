Es Jeff Bezos el hombre más rico ¡de la historia!

Reforma

Ciudad de México.- Pese a que este lunes dejó de ser CEO de Amazon, Jeff Bezos, de 57 años y quien fundó la empresa minorista en línea desde su garaje hace casi tres décadas, continúa enriqueciéndose.

El magnate se acaba de convertir en el hombre más rico de la historia, cuando su patrimonio neto aumentó hasta alcanzar un récord de 211 mil millones este martes, según el reporte de multimillonarios de Bloomberg.

Eso coloca a Bezos por delante del CEO de Tesla, Elon Musk, cuyo patrimonio neto es de 181 mil millones de dólares. Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de la empresa de artículos de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ocupa el tercer lugar con una fortuna de 169 mil millones.

Este récord de Bezos se produce la misma semana en que renunció como director ejecutivo de Amazon, cumpliendo su promesa de febrero de 2021 de entregar el puesto a Andy Jassy, ex director ejecutivo de Amazon Web Services.

En un comunicado de prensa rescatado por la revista People, Amazon confirmó que 2020 había sido un año tremendamente exitoso para la compañía, habiendo crecido de un ingreso neto de 11.6 mil millones de dólares en 2019, a 21.3 mil millones durante la pandemia de Covid-19.

El martes, las acciones de Amazon subieron un 4.7 por ciento, a 3 mil 675.74 dólares, después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara que había cancelado un contrato de computación de 10 años otorgado a Microsoft en 2019, según el portal especializado Barron's.

Para el miércoles por la mañana, las acciones de Amazon se cotizaban por encima de los 3 mil 700 dólares, un máximo histórico.

Ahora que ya no dirige las operaciones diarias en Amazon, se espera que Bezos, quien todavía es el presidente ejecutivo de la compañía, cambie su enfoque al Bezos Earth Fund, su iniciativa para apoyar a científicos y ONGs que ayudan a combatir el clima, así como a Blue Origin, su empresa aeroespacial.

"Nunca he tenido más energía, y esto no se trata de jubilarme", dijo en una carta a los empleados a principios de este año. "Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones".

El 20 de julio, Bezos y su hermano, Mark, volarán al espacio a bordo de la nave espacial Blue Origin, New Shepard.