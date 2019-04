Es mexicana la Mejor Chef del Mundo

Ciudad de México.- La mexicana Danniela Soto-Innes fue reconocida este miércoles como la mejor chef del mundo.

El premio fue anunciado por el comité encargado de la premiación de World's 50 Best Restaurants, desatando de nuevo la controversia en redes sobre si es necesario dividir por géneros la premiación en una categoría de competencia.

Daniela, nacida en Ciudad de México y actual cabeza de operaciones de los restaurantes Cosme y Atla de Enrique Olvera, es la cocinera más joven en recibir el premio Elite Vodka World's Best Female Chef, a sus 28 años.

"Por el equipo de Cosme, por mi familia, por México. Por las mujeres chingonas y los hombres que nos apoyan", declaró Soto-Innes, a través de su cuenta de Instagram, tras resultar premiada.

Después de mudarse a Estados Unidos a los 12 años, estudió en Cordon Blue en Austin, Texas y posteriormente desarrolló su expertise culinaria en cocinas de Europa y Nueva York.

Su relación con los restaurantes bajo la firma de Enrique Olvera comenzó en Pujol, desde donde partió a colaborar con la apertura de Cosme en 2014.

Además de este galardón, la especialista ha sido reconocida previamente por el comité de James Beard Award en la categoría Rising Star Chef in 2016, cuando tenía 25 años.