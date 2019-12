Es México referencia en TLCs para AL

Ciudad de México.- México inició la tendencia en América Latina de incorporarse a Tratados de Libre Comercio, pero algunas naciones del continente aprendieron cómo hacerlo y ahora tienen más pactos que el país.

Hasta 2005, el país era la nación latinoamericana que contaba con más Tratados de Libre Comercio, pero actualmente ocupa la tercera posición, refirió Carlos Aguirre, profesor de la Universidad Iberoamericana de la licenciatura de negocios internacionales.

"Éramos el primer lugar. Digamos que Chile y Perú aprendieron de las experiencias de México, continuaron con sus procesos de negociación y pues están al nivel de encabezar los procesos de negociación en cuanto a suscripción de acuerdos comerciales.

"Pero el que inició esta tendencia de suscripción en América Latina fue México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)", explicó Aguirre.

Actualmente México es parte de 13 Tratados de Libre Comercio, considerando el más reciente, es decir, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), refirió Aguirre con cifras de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Pero Chile es la nación que está a la cabeza en Latinoamérica, ya que cuenta con 22 tratados, sin contar el TIPAT, pues todavía no entra en vigor para esa nación.

Perú ocupa la segunda posición con 16 tratados.

Antes de 2011 se modificó la política de negociación comercial del País y se decidió trabajar con los Tratados de Libre Comercio existentes hasta ese momento, sin iniciar nuevos procesos de negociación, detalló el académico.

"A la larga suscitó que México se apartara de lo que era las tendencias de negociación internacional; creo que no fue una decisión muy conveniente la que se tomó en su momento, pero ya está hecho", dijo.

Sin embargo, cuando el País se percató de que el resto de las naciones continuaban haciendo tratados, volvió a incursionar en ese proceso, agregó.

Pausar el ingreso a nuevos tratados deja a México fuera de las actualizaciones del comercio exterior.

"Tienes reglas muy anquilosadas que ya no te responden a las necesidades o dinámica del comercio internacional, pues no puedes hacer nada, estás apartado de lo que son las nuevas reglas, la forma en cómo los países han estado buscando simplificar procedimientos aduaneros o facilitar el comercio, te apartas de lo que otros están haciendo", detalló Aguirre.