Esperan empresarios un 2022 más favorable

Así lo expresó el líder de Coparmex Parral Martín Flores, quien menciono que el 2020 y 2021 fueron años de sobrevivir a la pandemia del Covid-19 y mantener las empresas operando con las fuentes de empleo; ahora se espera que el próximo 2022 sea más favorable para el sector empresarial, pues ya se tienen como ejemplo las experiencias vividas en los últimos dos años, en torno al manejo de la pandemia y la crisis económica.

Señaló que si bien, en el 2020, cuando comenzaron a surgir los primeros contagios en México, y específicamente en el estado y nuestra ciudad, los organismos empresariales sostuvieron reuniones con el anterior Gobierno Estatal y Municipal, para tomar decisiones y determinar acciones concretas para el control de la pandemia.

Reconoció que, como no existían antecedentes sobre un hecho similar, algunas decisiones que se tomaron fueron drásticas y severas para las empresas, como el tener que cerrar por algunos meses para contener la propagación del virus.

En ese sentido, opinó que lo que se trabajó en ese tiempo estuvo bien, porque precisamente no había ningún antecedente actual de una emergencia de este tipo.

No obstante, dijo que después de casi dos años de pandemia, se podría decir que ahora sí hay un antecedente, y, por lo tanto, lo que se espera de ahora en adelante es que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen como ejemplo las experiencias que se han tenido a lo largo de este tiempo.

“Sabemos que la pandemia no ha terminado, porque sigue habiendo cepas nuevas, el virus sigue en la calle y debemos seguir teniendo cuidado, pero ya tenemos como ejemplo lo que hicimos hace dos años, entonces debemos mejorarlo, no podemos repetir las mismas acciones, hay que mejorarlas; espero que las autoridades lo tomen de ejemplo, aprendan de ello y junto con los empresarios busquemos cómo salir adelante, porque no lo hemos hecho”, expresó.

Asimismo, comentó que en lo que llevamos de pandemia, las empresas han tenido que irse adaptando conforme a las circunstancias, han ido cambiando o mejorando sus modelos de negocios, ajustando sus metas y propósitos, y, aunque consideran que el 2022 será más favorable, sin duda seguirán adaptando nuevas formas de trabajar.