Esperan para marzo entre en vigor el T-MEC

Ciudad de México— El Gobierno de México considero que en próximos meses el nuevo tratado comercial TMEC entrará en vigor.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, indicó que en las próximas semanas el TMEC será sometido a votación y será ratificado tanto en Estados Unidos como en Canadá.

"Vemos con orgullo y optimismo que en los meses próximos entre en vigor el tratado", expuso en conferencia mañanera este viernes.

"Tengo confianza de que antes de que comience el receso de invierno se pueda someter a votación el TMEC en Estados Unidos", añadió.

Expuso que una vez que se someta a votación en Estados Unidos calcula que en tres meses mínimo entrará en vigor el TMEC, es decir, podría ser en marzo.

El negociador del acuerdo comercial que representó al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló que desde el año pasado cuando se firmó el TMEC en noviembre se delineó una estrategia de acompañamiento a la ratificación.

Seade dijo que él y la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, han estado en contacto con los personajes más importantes para la ratificación como la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; Robert Lighthizer, el negociador del tratado de Estados Unidos; y el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara baja de Estados Unidos, Richard Neal.

De acuerdo con la Embajada de México en Estados Unidos, se han celebrado 119 reuniones con 135 legisladores estadounidenses.

La Embajadora Bárcena se ha reunido con 31 senadores, 31 por ciento del total, de 25 estados diferentes. De ellos, 18 son republicanos y 13 demócratas.

Asimismo, la diplomática sostuvo encuentros con 104 representantes, 23.5 por ciento del total, de 33 estados diferentes. De ellos, 87 son representantes demócratas y 17 republicanos.

El subsecretario Seade también descartó la salida de México del TLCAN y explicó que para que Estados Unidos se saliera de dicho tratado tendría que haber consenso entre los demócratas y los republicanos.

"Y eso lo veo 100 veces más remoto que no se ratifique el TMEC", aseguró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró también la imporancia de la aprobación del TMEC.

"Es muy importante la aprobación de el Tratado y, reitero, va a ayudar, es algo bueno tanto para Canadá, EU y México, se trata de fortalecer la integración económica entre los tres países", aseguró.

"El caso nuestro es un elemento importante para lograr que haya desarrollo en México, no sólo crecimiento económico, hemos hablado de nuestra estrategia para impulsar empleos, para que haya bienestar".

López Obrador aseguró que su Gobierno ha insistido en cuatro acciones para lograr dicha estrategia.

"Hemos insistido en 4 acciones: fortalecimiento de la economía popular, liberando fondos, dispersado recurso para la gente mas humilde más pobre, para consolidad la economía familiar", aseguró.

"Hemos celebrado que están llegando remesas al País, todo esto está ayudando, está fortaleciendo la economía de la gente, por eso siempre hablo de que tengo otros datos, porque como estoy abajo, estoy constatando que hay reactivación economía, la gente tiene capacidad para compra lo básico y, en algunos caso, lo no básico".

Recalcó también que ayuda el inicio de los trabajos en Santa Lucía y en el Istmo para construir un importante corredor de comercio.

"Estamos produciendo más petróleo, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo, antes de que termine este año vamos a licitar la construcción del Tren Maya, lleva tiempo pero va... hemos estado sorteando obstáculos, en el caso de los amparos, pero vamos caminando", aseguró.

"Lo tercero es el Plan Nacional de Infraestructura con el IP, ellos mandaron hacerse y pagaron estudios para la elaboración de proyectos, ya hay una comisión conjunta para la definición de estos proyectos y el inicio de estas actividades".

El último punto es la llegada de inversión extranjera y comercio exterior, asegurando que con el TMEC reafirmará la creencia de que el País es una buena alternativa de inversión en el mundo.