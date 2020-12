Esta semana será definitiva para outsourcing.-López Obrador

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta semana se tendrá un acuerdo con los empresarios y representantes de trabajadores sobre la iniciativa del outsourcing, porque se tienen que atender los abusos que se cometieron con las normas actuales.

"Hoy nos vamos a reunir de nuevo. Y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo en un sentido u otro. Estamos dialogando porque el propósito es convencer, no imponer, para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación.

"De que se tiene que atender el problema, eso no hay duda, porque se ha abusado de las normas actuales, no es posible que se despidan a tantos trabajadores en diciembre solo para no reconocer sus derechos laborales y además para no pagar cuotas", señaló en conferencia.

"Eso no se puede permitir porque es una simulación y significaría complicidad de parte de nosotros, el saber que se está cometiendo un ilícito, que se están violando derechos a los trabajadores y no hacer nada. No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no deben de haber estas injusticias".

El Mandatario federal afirmó que, aunque falta poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones en las Cámaras, es posible que aún se analice la iniciativa sobre el outsourcing por lo que esta semana será definitiva.

"Vamos a esperarnos a ver qué resulta, falta poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pero es posible todavía que se analicen y, en sus caso, se aprueben iniciativas que están pendientes.

"Los legisladores están actuando de manera muy responsable, están trabajando bastante y, como faltan estas sesiones, como pueden avanzar, vamos a esperar, esta semana va a ser definitiva",