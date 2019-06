Establece récord balanza automotriz

Monterrey, NL.- Pese a las distintas amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la industria automotriz mexicana, ésta sigue penetrando fuerte en el mercado estadounidense, al grado que en abril, la balanza comercial marcó un nuevo récord en el rubro de vehículos ligeros y pesados y autopartes con ese país.

Cifras recientes del Buró de Censos de Estados Unidos (EU) revelan que en ese renglón México registró un superávit de 31 mil 940 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, 14 por ciento más que en el mismo lapso del 2018, y fue el más alto desde el 2010 para un igual periodo.

El valor de las exportaciones mexicanas del ramo automotriz a EU sumó 44 mil 315 millones de dólares, 11 por ciento más que hace un año y también un récord desde el 2010.

De ese monto, el 46 por ciento (20 mil 475 millones de dólares) fue de autopartes, las cuales representaron ya el 39.1 por ciento de todas las compras de componentes que hizo Estados Unidos de enero a abril.

En abril, México se consolidó como el principal vendedor de automotores y componentes para EU al escalar su participación de 33 a 35.5 por ciento en un año, redituándole ingresos adicionales por 4 mil 341 millones de dólares.

En contraste, las importaciones automotrices provenientes de Estados Unidos sumaron 12 mil 375 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, 4 por ciento más que un año antes.

Óscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), aseguró que el sector automotriz nacional va por más.

Esto aún y cuando el Presidente estadounidense concrete sus amenazas de aplicar aranceles a México, en caso de que incumpla con las exigencias que le impuso en materia de migración.

"El riesgo más importante no son los aranceles inmediatos de Trump, pues eso lo pagarían los consumidores de ese país; en todo caso lo que más nos preocupa es la aprobación del T-MEC, porque eso nos da certidumbre a largo plazo", indicó.

"Vengan aranceles o no, nosotros vamos a seguir exportando, la cadena de valor no se puede detener; la preocupación es el nuevo tratado y estamos trabajando con congresistas estadounidenses para que tomen una decisión positiva".

El presidente de INA destacó que a diferencia de otros ramos productivos, el sector automotriz mexicano ha seguido creciendo a pesar de la contracción que sigue mostrando el mercado interno de vehículos.

"La caída del mercado interno nos afecta, pero no nos mata. La industria automotriz nacional seguimos muy consolidados, muy fuertes, porque la economía de Estados Unidos sigue muy fuerte y allí están los números de producción, empleo y exportación", refirió Albín Santos.

"Sólo en autopartes esperamos este año ventas por 92 mil millones de dólares, un 3 por ciento más que en el 2018 y la mayor parte al mercado estadounidense, y alcanzar un récord de 900 mil empleos".