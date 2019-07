Estafan en Facebook con Coca-Cola

Ciudad Juárez.- Utilizando el nombre de Coca-Cola, estafadores ofertan vacantes en la empresa y piden un depósito de 380 pesos para realizar los exámenes médicos que supuestamente se necesitan para ingresar a la compañía.

Un anuncio publicado en la página de Facebook Nacionnal CO, indica que la refresquera solicita personal para laborar en esta frontera y ofrece sueldos que van de 2 mil a 4 mil pesos semanales, dependiendo del puesto a desempeñar, además los interesados deben enviar su currículum al correo [email protected]

Una vez enviado el documento, Andrea Sánchez, encargada de reclutamiento de Coca-Cola, responde que han sido seleccionados para ocupar la vacante de Auxiliar Administrativo en la bodega CC-223 con un sueldo semanal de 2 mil 900 pesos más prestaciones de ley.

A continuación deben contestar una serie de preguntas laborales, como por qué quieren unirse a la compañía.

Posterior a ello se les indica que cumplen con las expectativas y lo que prosigue es un examen antidoping y una entrevista psicométrica.

Se les menciona que estas pruebas tienen un costo de 380 pesos que el aspirante debe pagar.

El depósito debe realizarse a nombre de Yolanda Zugey Hernández Pascual, del departamento de Recursos Humanos Coca-Cola al número de cuenta 4766-8412-1717-5499.

Se indica que el pago debe efectuarse antes del 11 de julio ya sea por medio de Oxxo o Banamex.

“Le comento que una vez hecho el pago y me envíe en fotografía su comprobante con su primer nombre y apellido escrito en él o escaneado, procederemos a facturar su reembolso y programarle su cita en el laboratorio después de que me confirme”, indica el correo.

En su página web la refresquera indica que Coca-Cola no solicita dinero a cambio de una posición de empleo dentro de la compañía.

“Desconocemos quién o qué institución esté difundiendo esta información, pero le recordamos que Coca-Cola sólo utiliza sus propios canales de comunicación para ofrecer las oportunidades de trabajo disponibles”, recalcó la compañía.

Para confirmar la veracidad de las ofertas de trabajo se recomienda llamar al Centro de Atención al Consumidor de Coca-Cola de México 01 800 704 4400, o bien, enviar un correo a [email protected]



[email protected]