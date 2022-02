'Estancada la economía de México'

El Diario

Chihuahua, Chih.- Aunque todavía no se puede asegurar que técnicamente México está en recesión, la verdad es que la economía se encuentra estancada con un alto índice de inflación lo cual pone a las empresas y las familias en una condición difícil, señaló ayer el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Salvador Carrejo.

Señaló que el concepto de estanflación que ahora se maneja para la economía nacional es uno de los peores escenarios desde el punto de vista económico y es necesario cambiar esta situación porque se podría muy complicado de seguir así.

Precisó que, aunque Chihuahua tiene una economía muy ligada con Estados Unidos y se encuentra en franco crecimiento, no esta ausente de retos, porque la región ha perdido competitividad, se requiere nueva estrategia de promoción y mejorar la seguridad, ya que la violencia es una variable que no ha sido controlada y hay repunte en algunos indicadores que no favorecen el clima de inversión.

Aseguró que como sector privado trabajan con el gobierno estatal para una nueva promoción y esperan que eso rinda frutos pronto.