Esto necesita Threads para vencer a Twitter

Foto Especial / Threads necesita replicar las actualizaciones rápidas en tiempo real que hizo grande a Twitter Foto: BLOOMBERG

Nueva York, EEUU.- Threads, el rival de Meta Platforms para Twitter, es un éxito de la noche a la mañana.

Para que sus más de 100 millones de usuarios regresen, la app enfocada en texto y ligada a Instagram necesita replicar lo que hizo grande a Twitter: las comunidades peculiares y las actualizaciones rápidas en tiempo real que uno no puede encontrar en ningún otro lugar.

Para el partido más reciente de Wimbledon y el final de "Succession", me quedé pegado a los comentarios en Twitter. En California, fue el primer lugar que revisé después de un terremoto. Las subculturas dirigidas por fans, como las dedicadas a Taylor Swift o BTS, también prosperan allí.

El decreciente uso de Twitter y los límites a la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden leer abren la puerta a alternativas como Bluesky y Mastodon, pero ninguna es tan popular como Threads.

Sin embargo, hasta ahora, usar Threads es como acudir a una fiesta de moda y descubrir que no hay bocadillos ni música. La app necesitará mucho más para vencer a Twitter.

Un cuento con moraleja

Los usuarios son volubles, acudiendo en masa a nuevas plataformas sociales para luego abandonarlas meses después, una vez pasada la novedad.

Todos en mi red -y me incluyo- se están subiendo al tren de Threads. Todavía estamos dilucidando qué exactamente es Threads. ¿De qué está hablando la gente? ¿Dónde están los memes? ¿Es esto sólo otra moda pasajera?

Por ahora, es difícil saberlo. Nadie se está portando mal, aún. La app tiene lo que el popular escritor de moda masculina Derek Guy describió como "niveles inquietantes de seriedad y vibras positivas". Adam Mosseri, director de Instagram, dijo que la compañía no fomentará la política y las noticias duras en la plataforma nueva, lo que podría dificultar que los usuarios encuentren cosas sobre las cuales discutir.

Threads no puede ser aburrido si quiere durar. Y para superar los obstáculos que Twitter enfrenta ahora, Threads tendrá que combatir el spam, el acoso y otros males. La app deberá centrarse en dos facciones cruciales: los que publican y los que merodean.

Mosseri reveló que la compañía está trabajando en una lista de funciones, incluyendo soporte para múltiples cuentas y la capacidad de editar publicaciones. Agregó que "tomará tiempo entregar todo esto". Adam, si estás leyendo, esto es lo que debes priorizar:

Para todos

App de escritorio: la acción ocurre en la app móvil. En la red sólo puedes ver los últimos hilos de una cuenta o un hilo individual -y sólo si tienes la liga correcta. No puedes buscar, publicar o incluso ver tu propio feed en un navegador. Mosseri señaló que con el tiempo llegará una "presencia en la red".

El estrecho vínculo entre Instagram y Threads significa que no puedes cambiar tu nombre o nombre de usuario en uno sin cambiar también el otro.

Para los que publican, puede ser difícil escribir respuestas consideradas o trabajar rápidamente desde el pequeño teclado de su teléfono. Para los que merodean, una app de escritorio abre la accesibilidad y facilita la visualización de noticias. Además, hace que sea más fácil mirar la aplicación mientras fingen trabajar.

Agrupación por tema: un feed sin filtrar, que actualmente es lo que uno ve en Threads, puede ser abrumador. En Twitter, puedes crear listas de diferentes tipos de cuentas que sigues para obtener una instantánea de lo que sucede sobre un tema en particular.

Feeds cronológicos y los que uno sigue: Threads no te permite ver tu feed cronológicamente, o sólo ver publicaciones de las personas a quienes sigues, funciones populares de Twitter. Lo que ves ahorita es una mezcolanza. Mosseri dijo que Threads tendrá más opciones de feeds en el futuro.

Para quienes merodean

Algunos de los usuarios de redes sociales más ávidos nunca publican nada. Estos merodeadores necesitan herramientas que les faciliten consumir lo que otros comparten.

Búsqueda de publicaciones: Con el tiempo llegará una función para buscar palabras clave dentro de las publicaciones, dijo Mosseri. Así es como la gente encuentra La Conversación en torno a Lo que está sucediendo. Para deportes en vivo, programas de televisión muy comentados y sucesos actuales, la búsqueda es esencial. Ahorita sólo puedes buscar cuentas.

Marcadores: Algunas publicaciones ofrecen consejos útiles. Otros contienen ligas a artículos extensos. Solo quiero marcar memes divertidos. Una función de guardar para más tarde, como las de Twitter e Instagram, sería excelente para estacionar a sus favoritos.

Temas tendencia: Twitter destaca los temas que son tendencia, una función controvertida porque usuarios maliciosos han abusado de esas palabras clave para coordinar el acoso y sembrar desinformación. Sin embargo, los temas de conversación populares pueden ser valiosos cuando se moderan. Cuando mi área se vio afectada por incendios forestales, me apoyé mucho en la página de temas tendencia de Twitter para obtener actualizaciones.

Para quienes publican

Luego están los que realmente publican cosas. Son influencers, escritores, académicos, celebridades, marcas y más, usuarios de peso que necesitan funciones de peso.

Separación Instagram-Threads: Threads es "una app de Instagram", como se indica en la App Store de Apple. Los dos están estrechamente vinculados. No puedes unirte a Threads sin una cuenta de Instagram. No puedes cambiar tu nombre o nombre de usuario en uno sin cambiar el otro. La integración forzada no funciona para aquellos que han aislado Instagram para amigos y familiares, y Twitter para publicaciones profesionales.

Las publicaciones en Threads pueden tener hasta 500 caracteres, pero la ventana de redacción no te dice cuántos te quedan.

Tampoco puedes eliminar Threads sin eliminar tu cuenta de Instagram. (Mosseri mencionó que la compañía está buscando una manera para que las personas eliminen Threads por separado).

Borradores: las buenas publicaciones pueden llevar tiempo. Twitter e Instagram tienen un lugar para publicaciones que no están listas para el mundo. Threads también necesita uno.

Cambios de nombre: Instagram permite a los usuarios cambiar los nombres exhibidos dos veces cada 14 días. Twitter te permite hacerlo cuando quieras. Esto habilita uno de los encantos de Twitter, demostrado en el ritual de octubre de los usuarios adoptando espeluznantes otros yos con motivo de Halloween. Threads, déjame traer de vuelta a Nicole NooOOOooOOyen.