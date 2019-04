'Evade' SAT deducciones con formalismos

Ciudad de México.- Hasta cinco veces más de ISR llegan a pagar los contribuyentes por formalismos que impone el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para "evadir" las deducciones que buscan las personas físicas en su declaración anual, coincidieron especialistas, ante lo cual hay posibilidad de corrección, pero limitada.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho fiscal Adame y Elizondo Abogados, expuso que formalismos como el pago con cheque, transferencia electrónica y tarjeta de crédito o débito, que están topados a montos mínimos de deducción, impiden al contribuyente ejercer su derecho a deducciones personales.

"Ya ha habido propuestas de la Procuraduría Federal del Contribuyente para permitir las deducciones personales de gastos médicos cuando el pago del servicio sea en efectivo, pero hasta ahora el SAT las ha desoído".

Dijo que mucha gente recurre a los gastos médicos privados por la mala calidad e insuficiencia de atención del servicio que presta el IMSS, pero el tope máximo deducible es de apenas 40 mil pesos.

Señaló que el esquema de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) es otro formalismo que impidió a muchos contribuyentes deducir de sus impuestos algunos gastos con montos muy altos como la compra de un inmueble que utiliza como despacho u oficina, por algún "error de dedo" en un Registro Federal de Contribuyentes.

"Es común que haya errores como el de cambiar la letra "i" mayúscula por una "l" minúscula o que en lugar de una "o" aparezca el número cero y estos detalles evitan en muchos casos hacer válida una deducción, lo que llega a disparar el pago de impuestos hasta en cinco tantos".

En estos casos, sostuvo, el contribuyente lo único que puede hacer es acudir ante el emisor de la factura para pedirle que la cancele y vuelva a emitirla, pero a veces es imposible localizarlo o que el emisor este dispuesto a hacerlo, por lo que el contribuyente desiste.

Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales, coincidió en que uno de los principales problemas que enfrentaron los contribuyentes en su declaración anual es la deducción de gastos médicos.

"Uno de los mayores problemas fue el de los gastos médicos, que son un derecho, pero se siguen presentando fallas y el SAT no sube en el prellenado todas las facturas aun cuando sean pagadas con tarjeta de crédito o cheque y todo por formalismos que argumentan errores en el CFDI en el renglón de 'método de pago'".

Gustavo Leal Cueva, socio del despacho contable Leal Benavides y Asociados, consideró que los mayores problemas de deducibilidad por formalismos surgen cuando un CFDI que ampara la compra de un inmueble tiene algún error, pues en caso de que el contribuyente no logre cancelarlo y obtener uno nuevo, ya no hay nada por hacer.