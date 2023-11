Evaden impuestos en renta de casas

Chihuahua.- Aunque por ley quienes cobran rentas por casas o departamentos tienen obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pocos cumplen con éstas, lo que ha generado un mercado que prácticamente no se reporta, señaló Humberto Tamborel, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El SAT indica que el dueño de un bien inmueble como una casa, edificio, departamento, local comercial, terreno o bodega que autoriza a otras personas para que lo utilicen por un tiempo y fines establecidos a cambio de una cantidad periódica de dinero (renta), deberá tributar en el Régimen de Arrendamiento.

Si el arrendador además obtiene ingresos por actividades empresariales puede optar por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, siempre que sus ingresos por ambas actividades no superen los 2 millones de pesos anuales.

Expuso el representante de los agentes inmobiliarios que el problema que conlleva que los arrendadores no estén registrados ante el SAT y no emitan facturas, es que cuando un inquilino no pague la renta y el propietario del inmueble interponga una demanda, el juez pedirá que presente las facturas y de no hacerlo, tiene la capacidad de avisar al SAT la evasión.

Indicó que al ser la renta de casas un mercado que prácticamente no se reporta, no se cuenta con cifras respecto al número de viviendas en renta en la ciudad.

El presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos en Chihuahua (Iccpch), Guillermo Flores Reza, expuso que, si bien la mayoría de los arrendadores de casas habitación no tienen la responsabilidad de cumplir con sus impuestos, en juicios de desalojo de una vivienda, el juez está obligado a exigir que se presenten las facturas emitidas.

Apuntó que se trata de un hecho muy generalizado advertido por los contadores que quienes reciben ingresos por la renta de casas habitación no los reporten ante el SAT, sin embargo, resulta complicado conocer la evasión que esto representa.

Expuso que son quienes pagan rentas de inmuebles para uso de oficinas o negocios los que sí solicitan facturas, lo que obliga a los arrendadores a registrarse ante el SAT y cumplir con sus obligaciones de pago de impuestos.

En cuanto a los montos de rentas de los inmuebles, mencionó César de la Rosa, presidente de la Sección de Inmobiliarias de Canaco, que lo regular es que se cobre hasta el 1% del valor de la vivienda; no obstante, lo que maneja el mercado está en el rango de 0.07% al 1.3% del valor de la vivienda, lo que depende en gran medida de la zona en que se ubique el inmueble

El consultor inmobiliario Jesús Manuel Gamboa ha señalado que en el último año se ha elevado alrededor de un 15% la demanda de casas de alquiler en la ciudad.

Explicó que esto obedece en gran medida al incremento en los valores de las viviendas nuevas y usadas en venta, de manera que el alquiler resulta una alternativa más accesible para satisfacer la demanda de un techo para muchas personas.

Lo anterior ha derivado en un incremento en las rentas de alrededor de 10% respecto al año pasado.

Aunque depende de la ubicación y tamaño, las personas buscan principalmente casas y departamentos en renta en un rango de precio entre los 4 mil pesos a 12 mil pesos.

En la zona de El Reliz, que registra una alta demanda de casas en alquiler, las rentas rondan los 15 mil pesos y un departamento en Distrito Uno, que son solicitados principalmente por ejecutivos de empresas, ronda entre 20 y 25 mil pesos, señaló Humberto Tamborel.