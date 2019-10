Evidencian en EU sobornos en Pemex

Ciudad de México.- Las grabaciones de espías privados ordenadas por la empresa Oro Negro a altos funcionarios de Pemex revelaron la corrupción endémica en la empresa mexicana.

Versiones de The Wall Street Journal (WSJ) y de la cadena Univisión indicaron que los funcionarios espiados habrían inculpado a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía, y al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos millonarios. También a José Carlos Pacheco, exsubdirector de Perforación de Pemex y uno de los espiados, Jorge Kim Villatoro, director jurídico de la empresa entre 2016 y 2018, y Miguel Servín, subdirector de Procura y director de Licitaciones y Adjudicaciones de Contratos durante el mismo periodo.

La evidencia de las grabaciones es prueba en la demanda de Oro Negro contra Pemex presentada en un tribunal internacional con sede en Toronto y además forma parte de una investigación de amplio alcance sobre la corrupción en Pemex realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, según reveló WSJ.

Conforme ambos medios asentados en Estados Unidos, los accionistas norteamericanos de Oro Negro contrataron a la firma de inteligencia basada en Londres Black Cube Inc. para investigar "el comportamiento aparentemente inexplicable de México hacia Oro Negro". Los detectives privados grabaron subrepticiamente a ex funcionarios de Pemex con el fin de demostrar "que México destruyó a Oro Negro por su negativa a pagar sobornos".

José Carlos Pacheco, el funcionario de Pemex grabado secretamente, afirmó que Emilio Lozoya usualmente pedía de 50 mil a cien mil dólares "simplemente por reunirse" con personas interesadas, indicó la versión de Univisión. Mientras que Pedro Joaquín Coldwell, imputado en las versiones periodísticas, replicó a Univisión: "es un señalamiento que rechazo absolutamente".

Oro Negro, fundada por Gonzalo Gil, hijo de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda, enfrenta cargos en México por supuestamente malversar fondos, reporta el WSJ.

La firma de abogados que representa a Oro Negro en Estados Unidos es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, de la cual fue socio desde 2018 hasta su nombramiento diplomático, el actual embajador estadounidense en México, Christopher Landau.

La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo a Univision: "el embajador Landau no participó en este caso mientras estaba en Quinn Emanuel, y de hecho inicialmente no lo sabía. Después de que se dio cuenta del caso, la empresa lo excluyó formalmente de cualquier participación en el caso".

WSJ narró que los espías que grabaron a funcionarios se hicieron pasar como representantes de un inversionista ficticio de Emiratos Árabes Unidos.

"(Los audios) describían un complejo sistema de 'pagar para participar' en Pemex, en el que se aceptaban sobornos a cambio de contratos", señala el diario, cuyo artículo se centra en Pacheco, aunque asegura que más funcionarios fueron grabados.

El pretexto de la reunión fue un supuesto interés en comprar Oro Negro, pero los agentes argumentaron que querían tener la certeza de que obtendrían los mejores términos contractuales de Pemex.

Para ello preguntaron si estaba dispuesto a recibir un soborno y Pacheco indicó que "eso no sería un problema".

"Normalmente se hace como una 'tarifa de éxito'", aseguró el directivo que dejó Pemex el año pasado.

La corrupción en Pemex, añadió el WSJ, ya llamó la atención en Estados Unidos, donde se comercializan sus bonos. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores encabezan las investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.