Exhorta CCE a empresarios a prepararse ante posible caída económica

Chihuahua, Chih.- Ante el riesgo de que México caiga en una situación económica de estanflación en donde se tiene un estancamiento económico, persistente alza de precios y aumento de desempleo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini exhortó a los empresarios a buscar la eficiencia y tratar de no impactar totalmente los incrementos de los costos de operación en el precio final al consumidor.

No obstante, precisó que esta iniciativa que también propuso la Canacintra Nacional, no es fácil dado que alrededor del 80 por ciento de las mercancías que se mueven el país se hace por vía terrestre, lo que encarece mucho los fletes y costos de materias primas y productos que se consume.

Señaló que si se tuviera un sistema de ferrocarril de carga, adecuado y moderno se impactaría menos los costos de los fletes, pero lamentablemente al trasladarse las mercancías en camiones, se encarece mucho todo.

Francisco Santini indicó que el incremento que tiene los combustibles a pesar de que el gobierno federal este tratando de detener por medio de quitar impuestos como el IEPS, no ha sido suficiente para el alza que ha tenido los precios de los combustibles y definitivamente impacta al costo del producto.

El presidente del CCE, dijo que como también menciona el presidente nacional de Canacintra, creen que se tiene que buscar la manera de ser más eficientes en otros procesos para no impactar totalmente el precio con los incrementos que se tiene en los fletes.

Señaló que hay empresas que sí lo pueden hacer, aunque para otras les sería muy difícil, por lo que el llamado es que no se refleje totalmente todos los incrementos hacia el consumidor final.

Apuntó que se sigue el llamado de la Canacintra Nacional de no incrementar más los precios, porque al final, el mercado es el que dice hasta dónde se puede consumir y no, por lo que de qué sirve buscar la rentabilidad de los productos si al final no se venden al precio que está.

Subrayó que entonces el llamado es a buscar la innovación, mejores métodos, procesos y logística, así como proveedores y una mayor productividad para que al final el precio no se vea afectado.

Francisco Santini indicó que esto es realmente complicado, pero es un buen llamado y buenos esfuerzos los que esfuerzos que también se hace como Canacintra.

El industria dijo que sí se tiene el riesgo de que México llegue a un punto de estanflación, ya que el crecimiento económico ha estado estancando y las perspectivas se han reducido considerablemente y mes tras mes se ve que no se avanzará como se quisiera.

Finalmente, apuntó que desafortunadamente también hay factores externos como la guerra de Rusia y Ucrania que afecta principalmente en las tarifas de los combustibles, pero también en fertilizantes que ayudan a producir todo el alimento y al final, quien lamentablemente pagará todo eso son las personas y después las empresas que no puedan competir con estos nuevos retos.