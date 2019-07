Exige CFE reembolso pese a tregua

Ciudad de México.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que mantendrán su intención de solicitar un reembolso de casi 3 mil millones de dólares a las empresas que firmaron los contratos para la construcción de gasoductos.

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la exigencia está en pie a pesar de la instrucción presidencial de dar una tregua a los arbitrajes y litigios legales, para establecer una mesa de diálogo y negociación con las cuatro compañías, relacionadas con siete ductos.

"¿Van a insistir en el reembolso de 3 mil millones de dólares?", se le preguntó.

"Nosotros lo que pedimos lo vamos a seguir pidiendo pues si no estamos jugando, creemos que esa suma se nos debe de devolver", dijo.

"Pero aquí viene la situación de que si el señor Presidente ha ordenado que lleguemos a un acuerdo que sea benéfico para los dos, a CFE y las empresas que son propietarias de esos gasoductos".

Bartlett explicó que aún cuando los contratos firmados con las empresas tienen como finalidad trasladar el gas desde Estados Unidos a 14 plantas de la CFE, dichas instalaciones ni siquiera existen.

"¿El gasoducto Tuxpan-Texas no está conectado?", se le planteó.

"El sistema de gasoductos que se licitó es un sistema para llevar el gas de Estados Unidos a 14 plantas de la CFE, ese es el contrato, van a traer el gas esos siete gasoductos a 14 plantas de la CFE, pero las plantas no existen ¿qué les parece?", cuestionó.

"Gasoductos que van a 14 plantas que no existen, es un pequeño detalle de la coherencia de esta operación".

Bartlett fue cuestionado insistentemente sobre la posibilidad de que el nuevo Gobierno emprenda acciones legales, administrativas o penales, en contra de los funcionarios que firmaron los contratos en el sexenio pasado.

Sin embargo, el político poblano evadió responder en repetidas ocasiones, con el argumento de que estos temas aún están en revisión.

¿Por qué no hay responsables?

-"Vamos a negociar decentemente, nos vamos a sentar ahí a platicar y todo lo que resulte será público porque el Presidente demanda transparencia, todo será transparencia".

"¿Es verdad que los responsables siguen trabajando en la CFE?".

"Vamos a averiguarlo todo".

-"¿Cuál es el estatus procesos legales?".

-"Yo ya planteé que este escándalo que hicieron sobre acciones de la CFE fue mucho tiempo después de que ya nos habían demandado ellos en diferentes ocasiones, por los mismos, claro.

"El Presidente ordenó una tregua, ¡es una tregua! Con todas las características de la tregua es con lo que vamos a trabajar."

-"¿Qué va a pasar con Enrique Ochoa?".

-"No me obliguen a adelantar porque no se puede platicar el meollo o el resultado pero lo vamos a tener y les vamos a tener informados de todo porque así es el Presidente, aquí no hay ninguna cosa que se oculte pero es que todavía no empezamos, imagínense si empiezo a decir y luego cambiamos".

-"¿Ya hay procesos iniciados?".

-"¿Quién te dijo? ¡Ah! ¿Me preguntas? Ya luego les platico".

El director de la CFE acudió a Palacio Nacional a reunirse Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo designó como su representante en la mesa de negociación con la iniciativa privada.

El funcionario reiteró que, de no cambiar las condiciones, estarían obligados a pagar cantidades millonarias.

"Si esos contratos no se renegocian, respetando el derecho que tienen ellos para sentarse a negociar, si no se negocian, la CFE no puede soportar esa carga, lo ha dicho el Presidente aquí, son cerca de 80 mil millones de dólares", aseveró.

"Si nosotros tenemos que tener esa carga, no podemos y la electricidad con contratos de gas sube. Ya el Presidente ya lo explicó, este tema lo ha tratado desde meses atrás, los llamó contratos leoninos, pero considera que pueden negociarse".

"¿Cuál es la meta de la negociación?", se le inquirió.

"No pues no puedo adelantar toda la negociación, vamos a discutirlo, ya estaban invitados desde la semana pasada, son cuatro empresas y siete gasoductos, están invitados a ponernos de acuerdo en la negociación", agregó.

"Eso era antes de que el Presidente dijera que va a haber esta negociación, entonces vamos a ver si continuamos con la negociación uno por uno de estas empresas sobre los siete gasoductos o si se establece lo que debe de ser, lo que el Presidente acordó".