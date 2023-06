Exploran países prohibición de activos virtuales

Archivo / Agencia Reforma / Esto no considera a las monedas digitales desarrolladas por los bancos centrales de cada país

Ciudad de México.- Un número significativo de países se encuentra explorando la posibilidad de establecer un marco regulatorio para los activos virtuales no respaldados por bancos centrales que, en algunos casos, podría contemplar hasta la prohibición total de éstos.

En los países, los proyectos regulatorios van desde la prohibición total de los activos virtuales hasta la imposición de requerimientos, límites y diversas salvaguardas tanto para los consumidores como para el sistema financiero.

Lo anterior, de acuerdo con un extracto del más reciente Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico) en el que se discuten algunas de las reacciones regulatorias y estándares prudenciales de diversos organismos alrededor del mundo, en torno a los mercados de activos virtuales, incluyendo las llamadas monedas estables o "stablecoins".

Esto no considera a las monedas digitales desarrolladas por los bancos centrales de cada país (MDBC o CBDC, por sus siglas en inglés), sino a las ofrecidas por plataformas o exchanges de criptomonedas como Binance, Bitso o Bitget, por ejemplo.

"Un número significativo de países se encuentran investigando, definiendo, consultando y legislando para sujetar a los activos virtuales a un marco regulatorio.

"El enfoque regulatorio hacia los activos virtuales ha aumentado. considerablemente en los últimos años y todo apunta a que continuará haciéndolo", advirtió Banxico en su reporte publicado el pasado 14 de junio.

En México, el banco central sigue considerando necesario que el sistema financiero y los activos virtuales mantengan una sana distancia, por lo que hasta ahora se ha determinado que las instituciones financieras en el país no tengan posiciones en dichos activos, no los adquieran en garantía y no financien posiciones apalancadas de sus clientes en este tipo de activos.

Muchas otras jurisdicciones han implementado prohibiciones totales o parciales para la operación con activos virtuales y han advertido a los inversionistas del riesgo de operar con estos instrumentos.

Algunos ejemplos son Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, China, Egipto, Marruecos, Nepal y Catar, detalló Banxico en el documento.

Incluso, en la India se está evaluando la prohibición de emitir monedas digitales distintas a la que eventualmente pudiera emitir el Banco de la Reserva de la India, y han alertado del riesgo que implica para los inversionistas invertir en activos virtuales.