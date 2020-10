Expone Covid baja participación laboral de mujeres

Reforma

Ciudad de México.- La pandemia ha dejado en evidencia las "brechas brutales" en la desigualdad laboral entre hombres y mujeres en México, sostuvo el Secretario de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera.

Durante su participación en la inauguración de la rueda de negocios online MujerExportaMx, el funcionario destacó que con 43 por ciento de las mujeres mayores a 15 años en el mercado laboral, México tiene una de las menores participaciones de mujeres en el mercado laboral a nivel global, incluso por debajo de los países latinoamericanos.

Manifestó que ello representa una diferencia de más de 30 puntos porcentuales en comparación de la participación de los hombres, pues en México el 74.5 por ciento de los hombres mayores a 15 años está en el mercado laboral.

"Esta cifra ilustra dos desigualdades, menos de una de cada dos mujeres en edad de trabajar está en el mercado laboral, esto tiene impactos en equidad de género, en el empoderamiento y en la posibilidad de tener un salario, pero también señala una de las brechas brutales en la equidad de género. La diferencia entre los hombres y mujeres que trabajan es de más de 30 puntos de diferencia.

"Es difícil encontrar un país con un nivel de desigualdad tan alto como México. Nuestros números son peores que en Brasil, Chile, Perú y varios países de Centroamérica, y eso tiene complicaciones en términos de las oportunidades perdidas de crecimiento para el País", expuso.

Ejemplificó que la cultura machista imperante en Latinoamérica no necesariamente está relacionada con la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, pues mientras en México el 43 por ciento de las mujeres mayores de 15 años trabajan, en Argentina lo hacen el 45.2 por ciento de las mujeres, en Colombia el 50.1 y en Perú el 67.9 por ciento, respectivamente.

"Si tan solo alcanzáramos los niveles de participación de pares latinoamericanos como Argentina, para mujeres de 15 años o más, tendríamos 1.3 millones de mujeres más dentro del trabajo. Si tuviéramos la tasa de participación de Colombia, tendríamos 3.7 millones de mexicanas más trabajando y si tuviéramos la de Perú habría 12.4 millones más de mexicanas trabajando.

"¿Qué significaría para nuestro País que nosotros pudiéramos mejorar esto? Y no me estoy refiriendo a poner la vara tan alta como si estuviéramos en los niveles de Francia, de Dinamarca o de Finlandia sino que tan sólo llegáramos a alcanzar, y me parecería un objetivo muy modesto, los niveles de participación que tienen algunos de nuestros pares latinoamericanos", reflexionó Herrera.

Señaló que a partir del inicio de la pandemia, que está representando la peor crisis económica desde 1932, se perdieron más de 12 millones de empleos formales e informales en el País, de los cuales ya se han recuperado alrededor de 7 millones.

"Si tuviéramos la tasa de participación de Perú de mujeres incorporadas al mercado laboral, sería equivalente al número de empleos que perdimos en la pandemia. Estamos hablando que una tasa de participación tan baja es equivalente al impacto de la crisis más seria que hemos tenido desde 1932", señaló.

Arturo Herrera sostuvo que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral en México está directamente relacionada con el tiempo que invierten las mujeres en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, ya que éstas invierten hasta 40 horas más al mes en ello, en comparación con los hombres.

Ante ello, expuso, es urgente diseñar mejores sistemas para el cuidado de los hijos.

"El país ha venido avanzando (en equidad laboral y de género) a tasas tan lentas que en 20 o 30 años no cambiará nada.

"El Covid 19 ha hecho más patentes algunas de las grandes injusticias en el País y ha traído a la superficie la necesidad de resolver los grandes problemas, ha sido un catalizador de algunas de las conversaciones que debemos tener, pero no es el único elemento de quiebre", finalizó.