Fallan página web y app de Interjet

Reforma

Ciudad de México.- La página web y aplicación móvil de Interjet no están funcionando este día, lo que ha impedido a pasajeros revisar estatus de sus vuelos o usar vouchers entregados por vuelos cancelados.

Desde el lunes pasado, el sitio web dejó de funcionar y la aplicación presentó fallas, pero este día también ha dejado de operar.

Leslie Aceves, su esposo y una amiga compraron un vuelo el año pasado para viajar en agosto en el vuelo 2880 Guadalajara-Ciudad de México-Orlando, pero fue cancelado por la aerolínea, quien les ofreció un voucher que no ha podido usar y que únicamente puede aplicar a través de la página web, que no funciona desde el lunes pasado.

"Ahora que vimos que están por quedar en bancarrota, mi esposo me dijo que comprara vuelos para donde sea que estén disponibles, pero la página (el único canal donde puede cambiar el voucher) no carga y la aplicación tampoco. No me deja entrar", contó Aceves.

Señaló que, tras notificarle de su vuelo cancelado, Interjet le ofreció un voucher, que solamente podía usar para un vuelo de mayo de 2021, mes en el que ellos no podían viajar.

Hasta la fecha, ella no ha podido aplicarlo para otro viaje, ahora por las fallas del sitio web.

Grupo REFORMA confirmó que tanto la página como la aplicación móvil se encuentran fuera de servicio y solamente la atención a clientes vía telefónica está en operaciones.

Después de que Interjet cancelara los viajes del domingo y lunes pasados, otro otro pasajero que tiene un vuelo programado para diciembre de la Ciudad de México a Cancún quiso entrar a la página web de la aerolínea para verificar si su vuelo no ha sido cancelado.

Sin embargo, tampoco pudo revisar porque el sitio no funciona.

"Hola, quien saber qué pasó con mi vuelo #Interjet", publicó en Twitter el usuario @piratadelbordo junto con una imagen de la página de la aerolínea fuera de funcionamiento.