Falta certeza en separación de Telmex

Ciudad de México.- Grupo Megacable acusó que existe incertidumbre sobre la separación funcional que dictó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a Teléfonos de México (Telmex) y Telnor (Teléfonos del Noroeste), debido a que no se cumplió con el objetivo de realizarla en dos años.

El órgano regulador impuso dicha condición en marzo de 2017, cuando se realizó la primera revisión bienal sobre la efectividad de las medidas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones (América Móvil); sin embargo, en el calendario se estableció que sería en enero de 2020 cuando se concluiría con el proceso.

"Con respecto a la separación funcional, existe incertidumbre puesto que no se cumplió con el objetivo establecido en la Resolución Bienal de concretarla en un máximo de dos años", advirtió Megacable.

Asimismo, Megacable advirtió que falta transparencia en el seguimiento y cumplimiento de las medidas impuestas a AMX, y aunque dijo que en términos generales los objetivos de las medidas impuestas desde 2014 son adecuados, criticó el diseño de éstas y acusó que algunas son sólo formalidades.

Megacable advirtió en su comentario a la consulta pública que realizó el IFT, que es necesario que el órgano regulador establezca puntualmente cuáles son los supuestos de incumplimiento de las medidas para que con ello pueda sancionar al preponderante por no cumplir con alguna.

"El Instituto debe determinar de manera clara y precisa, con respecto a las distintas obligaciones establecidas en las medidas y la regulación aplicable, los supuestos de incumplimiento parcial o total que llevarían a la imposición de sanciones al preponderante, de otra manera se debilita el incentivo de éste a cumplir con las obligaciones", apuntó.

La empresa que dirige Enrique Yamuni, dijo que existen productos y ofertas de América Móvil como el de "Internet Directo Empresarial" que no son replicables ni de forma técnica, ni económicamente por otros concesionarios, como debería ocurrir obligado por las medidas.

Explicó que actualmente existe poco interés de los concesionarios que solicitan servicios mayoristas a Telmex, lo que refleja que las condiciones de estos últimos no permiten la planeación y ejecución de planes de negocios que sean rentables para los concesionarios solicitantes.