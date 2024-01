Falta de planes y proyectos frena energía renovable

Agencia Reforma / Muchas de las empresas que llegan impulsan el uso de energías renovables y en México hay poco impulso a estas dese el Gobierno.

Ciudad de México.- La falta de planes puntuales para detonar proyectos renovables y el suministro eléctrico poco confiable ha generado incertidumbre entre las empresas instaladas y ha ahuyentado nuevas inversiones, de acuerdo con expertos.

Jesús Carrillo, director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que la apuesta energética de esta Administración se centra en las empresas públicas, por los que los pequeños intentos de incentivar tecnologías sostenibles serán mínimos respecto a las necesidades reales del sistema eléctrico.

"En particular, el rezago que hay en transmisión es el más destacable porque la red está cada vez más saturada, entonces no importa si pones muchos proyectos de generación si no tienes cómo llevar esa energía eléctrica de donde se genera a donde se consume", explicó.

Para ello, Carrillo dijo que es necesario abrir la oportunidad a la inversión privada para que ayude al Gobierno a reforzar el sistema y la generación que se necesita, pues de otro modo el País pierde competitividad en la inversión.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa, consideró que como resultado de la política energética, México ha retrocedido en los rankings que lo ubicaban como uno de los 15 países con mayor avance en energías limpias.

Agregó que en este sexenio se tuvo un trago amargo en política energética, pero finalmente se optó por privilegiar a las empresas públicas sobre la inversión privada y ahora es posible medir si fueron exitosas