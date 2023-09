Faltan de convertir 85 mil créditos Infonavit a pesos

En el estado de Chihuahua, alrededor de 85 mil trabajadores que cuenta con crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en Veces Salario Mínimo (VSM), no lo han reestructurado a pesos y la proyección es realizar la conversión de estos financiamientos antes de que finalice el año, informó Octavio García Sáenz, delegado del organismo.

Expuso el funcionario federal que a la fecha se han cambiado más de 60 mil créditos de VSM a pesos a través del programa Responsabilidad Compartida.

Indicó que se tiene la capacidad para realizar la conversión de los que aún faltan antes de que finalice el año y evitar con ello un aumento en el saldo de la deuda y la mensualidad en 2024.

Explicó que cada inicio de año, todos los créditos denominados en VSM registran un incremento ligado al aumento del salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA); sin embargo, si antes de que inicie el próximo año se convierten a pesos se evita que el saldo y mensualidad incrementen.

Lo que hace falta, dijo, es que los derechohabientes acudan a las instalaciones a realizar el trámite o bien, que lo hagan en línea a través de micuentainfonavit.org.mx que es la banca electrónica del Infonavit y a la que todos los acreditados tienen acceso a través de su número de Seguro Social.

Apuntó que los mantenimientos a la página se programan para ser realizados durante la noche, de manera que no afecte durante el día el acceso al portal; no obstante, dijo, en ocasiones se observa saturación y llega a fallar, aunque recientemente no se han reportado intermitencias ni baja en los sistemas.

El Delegado del Infonavit llamó a los derechohabientes a realizar el trámite y no esperarse hasta diciembre y evitar con ello que se sature el sistema.